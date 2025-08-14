«South Park» herjer i sin sesong nummer 27 med Trump og hans folk, noe seerne har sans for. Comedy Central / AP / NTB

Episode nummer to, der det var sikkerhetsminister Kristi Noem og hennes ICE-agenter som fikk gjennomgå, ble sett av 6,2 millioner seere på ulike plattformer de første tre dagene, opplyser Paramount Global ifølge Deadline.

Det er en økning fra sesongpremieren, som bød på en naken Trump i seng med Satan og ble sett av nær seks millioner i samme periode.

På kabel-TV – der «South Park» først var å se for 28 år siden – er andre episode ut av animasjonsserien nå den mest sette episoden av «South Park» siden 2018, melder CNN.

Sist onsdag skrudde nær 16 prosent av alle med kabel-TV i USA på Comedy Central for å se «South Park», noe som beskrives som svært høyt i en verden med hundrevis av kanaler.

Annonse

Det hvite hus prøvde først å avvise serien som «irrelevant», men CNN skriver at enkelte i Trump-administrasjonen har prøvd å spille med – heller enn bare å være målskive.

Tredje periode har premiere onsdag 20. august.