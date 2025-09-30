Søstre med panikkangst

Patrik Syversen har beskrevet denne psykodrama-styrkeprøven som en slags ny start for ham som filmskaper, men mest av alt minner «Demring» om en frisk kombinasjon av ting han har gjort før. Rundt åtti prosent småpretensiøse dialogscener i stil med lavbudsjettdramaet «Exteriors» (2011), og tjue prosent brutale overgrep i frisk natur som i skrekk-råtassen «Rovdyr» (2018).

Det må samtidig understrekes at Syversen har utviklet seg markant som filmskaper i årenes løp, og at «Demring» er hans mest særegne, selvsikre og velobserverte så langt. Filmen har allerede fått en del internasjonal oppmerksomhet. Den ble nylig valgt ut til hovedprogrammet på Fantastic Fest i Austin, Texas (der Syversen gikk tomhendt hjem fra prisutdelingen), og blir senere i høst vist på Sitges-sjangerfestivalen i Spania.

Dessuten litt spesielt at «Demring» er støttet av hobbit-skuespilleren Elijah Wood og hans produksjonsselskap SpectreVision, som har spesialisert seg på filmer med høyt kultpotensial - inklusive «A Girl Walks Home at Night» (2014), «Mandy» (2018) og «Color Out of Space» (2019).