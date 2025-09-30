Søstre med panikkangst
Den norske filmen «Demring» med støtte fra Elijah Wood røsker som en parasitt i underbevisstheten.
Kathrine Thorborg Johansen (fra venstre), Silje Storstei og Marte Magnusdotter Solem spiller tre søstre i Patrik Syversens film «Demring».
Foto: Norsk Filmdistribusjon
Filmanmeldelse
Patrik Syversen har beskrevet denne psykodrama-styrkeprøven
som en slags ny start for ham som filmskaper, men mest av alt minner «Demring»
om en frisk kombinasjon av ting han har gjort før. Rundt åtti prosent
småpretensiøse dialogscener i stil med lavbudsjettdramaet «Exteriors» (2011),
og tjue prosent brutale overgrep i frisk natur som i skrekk-råtassen «Rovdyr»
(2018).
Det må samtidig understrekes at Syversen har utviklet seg markant som
filmskaper i årenes løp, og at «Demring» er hans mest særegne, selvsikre og
velobserverte så langt. Filmen har allerede fått en del internasjonal
oppmerksomhet. Den ble nylig valgt ut til hovedprogrammet på Fantastic Fest i
Austin, Texas (der Syversen gikk tomhendt hjem fra prisutdelingen), og blir
senere i høst vist på Sitges-sjangerfestivalen i Spania.
Dessuten litt spesielt
at «Demring» er støttet av hobbit-skuespilleren Elijah Wood og hans produksjonsselskap
SpectreVision, som har spesialisert seg på filmer med høyt kultpotensial -
inklusive «A Girl Walks Home at Night» (2014), «Mandy» (2018) og «Color Out of
Space» (2019).