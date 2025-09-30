Søstre med panikkangst

Den norske filmen «Demring» med støtte fra Elijah Wood røsker som en parasitt i underbevisstheten.

Kathrine Thorborg Johansen (fra venstre), Silje Storstei og Marte Magnusdotter Solem spiller tre søstre i Patrik Syversens film «Demring».

Filmanmeldelse

Espen Svenningsen Rambøl
Publisert
Lesetid: 4 min

Patrik Syversen har beskrevet denne psykodrama-styrkeprøven som en slags ny start for ham som filmskaper, men mest av alt minner «Demring» om en frisk kombinasjon av ting han har gjort før. Rundt åtti prosent småpretensiøse dialogscener i stil med lavbudsjettdramaet «Exteriors» (2011), og tjue prosent brutale overgrep i frisk natur som i skrekk-råtassen «Rovdyr» (2018).

Det må samtidig understrekes at Syversen har utviklet seg markant som filmskaper i årenes løp, og at «Demring» er hans mest særegne, selvsikre og velobserverte så langt. Filmen har allerede fått en del internasjonal oppmerksomhet. Den ble nylig valgt ut til hovedprogrammet på Fantastic Fest i Austin, Texas (der Syversen gikk tomhendt hjem fra prisutdelingen), og blir senere i høst vist på Sitges-sjangerfestivalen i Spania.

Dessuten litt spesielt at «Demring» er støttet av hobbit-skuespilleren Elijah Wood og hans produksjonsselskap SpectreVision, som har spesialisert seg på filmer med høyt kultpotensial - inklusive «A Girl Walks Home at Night» (2014), «Mandy» (2018) og «Color Out of Space» (2019).

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kultur patrik syversen anmeldelse film og serier elijah wood norsk film demring
Powered by Labrador CMS