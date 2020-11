– Man tjener ikke så mye på å skrive bøker. Det har definitivt ikke vært for pengenes skyld, sier Sophie Elise Isachsen.

Hun er en av Norges mest populære influensere, kjent fra TV-serier og sosiale medier, omstridt og utskjelt som et dårlig forbilde, men også hyllet for åpenhet og mot.

I år har hun meldt overgang til Petter Stordalens forlagshus Strawberry, der hun har startet bokklubb, og ga nylig ut sin tredje bok «Ting jeg har lært», til overveiende gode anmeldelser.

Den uka boka kom ut, slo den ut «Kongen forteller» på toppen av bestselgerlistene for sakprosa.

– Jeg har skrevet boka selv, det har ikke Kongen, påpeker Sophie Elise.

Sophie Elise Isachsen: «Ting jeg har lært» (Strawberry Publishing)

Influenserbøker har vært med på å skape et oppsving for salget av norsk sakprosa, særlig til unge lesere. Sophie Elise Isachsens «Ting jeg har lært» «befinner seg flere nivå over bøker i samme sjanger», konstaterte Morgenbladet i sin anmeldelse sist uke.

Det handler om kroppspress, skam, oppvekst og identitet, og i likhet med «Forbilde» (2016) og «Elsk meg» (2018) er også Sophie Elises tredje bok kategorisert som sakprosa. Men grensene mot skjønnlitteraturen er flytende, synes Sophie Elise:

– Jeg har hatt lyst til å skrive skjønnlitterært, og jeg begynte på det med denne boka, men jeg syntes ikke det ble bra nok. Historien bunnet i noe jeg hadde opplevd selv, så da tenkte jeg til slutt: Ka fa’n, jeg kan like gjerne skrive om meg selv og stå for det, ikke gjemme meg bak noe skjønnlitterært, sier Sophie Elise.

– De bøkene jeg liker best, er de som er nesten ubehagelige å lese, fordi du kommer så tett på forfatteren. Det klarte jeg ikke før, det klarer jeg kanskje nå, føler jeg. Språket er bedre, jeg får til å være mer intim.

Tidligere i år annonserte Sophie Elise at hun la ned bloggen sin, som har vært en pengemaskin i snart et tiår. Hun har gått ned på mengden sponsede Instagram-innlegg, poster om produkter hun selv har laget eller designet, men bruker like gjerne posisjonen sin til å fremme lesing og litteratur, egen og andres.

– Jeg prøver å fortelle følgerne mine: Likte du min bok, vil du også like andre bøker. Noen sier «jeg leser bare dine bøker» da svarer jeg: You’re missing out! Det er ikke sånn at min bok er den beste i verden, det er så mange andre bedre bøker der ute, men det er fint om mine bøker kan være en inngang til å lese videre, sier Sophie Elise.

Nylig la hun ut et innlegg på sin Instagram-konto, som har over 450.000 følgere, med tittelen «Les bøker. Det gjør deg hottere».

– Det er generelt digg med folk som leser. Det viser at man kan være alene med seg selv. Det er en hot egenskap, forklarer Sophie Elise.

I Instagramposten står hun i gjennomsiktig undertøy ved siden av to stabler med bøker, og kaster et eksemplar av «Bildet av Dorian Gray» mot kameraet.

– Det var en ironisk melding, egentlig. Jeg hadde på meg lite klær og poserte. Boka jeg holder i hånda var «Bildet av Dorian Gray» og den handler om en narsissist, så tenkte jeg at det er et gøyalt poeng for dem som skjønner det.

Bokpause

Hun har en rutine om hver dag å slå av mobiltelefonen og lese bøker. Særlig i en tid hvor normale aktiviteter er utilgjengelige, er lesing med på å gi dagene innhold, forteller hun.

– Jeg håper folk bruker denne tida til å lese, eller skrive om man vil. Jeg har hatt hjemmekontor siden jeg var 19. Nå er alle i samme situasjon som meg. Man er mye alene og må styre dagen selv. Alle har sagt sånn «hjemmekontor er sykt nice» – nei nå skjønner folk at det er faktisk ikke sykt nice. Du står opp av senga, går to meter bort til pulten, og sitter der og surrer i mange timer, så går du og legger deg igjen.

– Men det som redder meg er mobilpausen på 30 minutter og boka. Uansett om dagen suger og jeg ikke får gjort noen ting, har jeg fått noe ut av dagen når jeg har lest. Bok er redninga. Jeg snakker engasjert om dette, fordi jeg helt ekte tror at livet hadde blitt finere for mange, hvis flere hadde skjønt det.

– Jeg får mye mer ut av å snakke med venner om en bok, enn å snakke om en TV-serie. Jeg føler aldri at jeg har gått glipp av noe fordi jeg ikke har sett en TV-serie alle snakker om. Men jeg føler jeg har gått glipp av noe om alle rundt bordet diskuterer en bok jeg ikke har lest.

Bokklubb

I «Sophie Elises bokklubb» sender hun ut en ny bok til leserne hver måned, valgt ut av Sophie Elise Isachsen selv. Når vi møtes, er hun i ferd med å gjøre klar utsendelsen av novemberboka: Geir Gulliksens kritikerroste samtidsroman «Historie om et ekteskap», nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2015.

For bokklubben har Sophie Elise en egen instagram-konto, som i sommer fikk refs fra Forbrukerrådet for å ikke være tydelig merket som reklame. Det ble deretter endret.

– Reglene sier at så lenge kontoen har et tydelig formål – Norli bokhandel, for eksempel, merker jo ikke sin egen konto med «reklame» – tenkte jeg at det samme gjaldt bokklubbkontoen. Etter å ha diskutert med Forbrukertilsynet, rettet jeg meg etter det de mener er riktig, kommenterer hun.

Hun understreker at bokklubben ikke først og fremst er kommersielt motivert.

– En bokklubb var noe jeg savnet selv, så da var det jo bare å sette i gang. Hadde alt man gjorde vært styrt av penger, hadde det ikke fantes noen bøker. Kanskje bare sånne Barack Obama-bøker eller bøker om Kongen som man vet det er mange penger i.

– Jeg har ikke noe høyt forbruk. Jeg bor på Ellingsrud, jeg har en helt random bil, jeg er ikke opptatt av luksus. Det ekleste jeg vet er når folk bare er opptatt av luksus.

– Det har aldri vært viktig for meg å tjene mest mulig. Det gjør det også enklere for meg å gå videre – slutte å blogge, slutte å gjøre så mange kommersielle innlegg. Jeg vil heller gjøre det som føles riktig.

Her er fire bøker som gjør deg hot

Les bøker, det gjør deg hottere, fastslår Sophie Elise. Her er fire bøker som gjør deg hot, ifølge Sophie Elise:

Geir Gulliksen: «Historie om et ekteskap» (2015)

– En bok der du skjønner hvor det vil ende. Det starter med slutten og mye av det som skjer er åpenbart, men du sitter igjen med en følelse av å forstå hovedpersonen. Boka får deg til å tenke over ditt eget liv og ditt eget forhold, ikke så mange bøker klarer det. Jeg elsker denne boka, jeg har lest den tre ganger.

Marie Aubert: «Kan jeg bli med deg hjem» (2016)

– Jeg likte ro­manen også (Voksne mennesker», 2018), men jeg likte novellesamlingen hennes best. Historiene skiller seg mye fra hverandre, alle var interessante, og det var gøy å diskutere med venner etterpå hvilke noveller de likte best. Jeg husker fortsatt flere av novellene. De satt igjen i meg lenge etterpå. Boka har muntlig språk og enkel dialog. Språket er ikke så pretensiøst. Jeg hater metaforer.

Ida Hegazi Høyer: «Unnskyld» (2014)

– Jeg fikk den i gave av søsteren min som jobbet i bokhandel. Den dreier seg rundt noe usagt som man må lete seg fram til, som historien bygger seg opp mot. Og når man skjønner hva det er, fikk jeg frysninger. Jeg ville ikke det skulle være over. Jeg leste den sakte for å utsette det. Jeg liker historier om destruktive liv. Sånn hverdagslig destruktive.

Brett Easton Ellis: «Glamorama» (1998)

– Du blir hot av å lese den. Hvis jeg hadde sett noen sitte og lese den, hadde jeg tenkt: Spenstig. Det må være en kul person.

Her er boka som gjorde Sophie Elise til en leser

I sine bøker, på bloggen og på Instagram har Sophie Elise referert til Erlend Loes roman «Muleum» (2007) som en avgjørende leseropplevelse.

– «Muleum» av Erlend Loe var et vendepunkt, det var boka som fikk meg til å bli en leser, sier Sophie Elise til Dagsavisen.

– Jeg har alltid vært rask til å lese, og fikk gode karakterer i norsk, men jeg leste ikke noe særlig på videregående, så fikk jeg «Muleum» og tenkte: Oj, det er sånn det er å lese når noe treffer skikkelig.

– Boka hjalp meg til å reflektere over min egen smak: Hvorfor liker jeg denne boka? Hva gjør at denne setningen funker? Så begynte jeg å gå i bokhandelen og si: Jeg har ikke lest så mye, men jeg likte «Muleum» av Erlend Loe, hva kan du anbefale? Så har det ballet på seg. Geir Gulliksen, Ida Hegazi Høyer – de er en dominoeffekt av at jeg har spurt om tips etter «Muleum»

