Solberg sympatiserer med kongeparet etter Netflix-dokumentar

Erna Solberg synes ikke noe om den ekstra belastningen kong Harald og dronning Sonja påføres av Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story». Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Kong Harald og dronning Sonja fortjener ikke den belastningen denne filmen åpenbart utgjør og omtalen den nå fører til, sier hun til VG.

Dokumentaren ble sluppet tirsdag morgen og handler blant annet om Durek Verretts møte med den norske kongefamilien. I dokumentaren kommer det blant annet fram at Verrett kledd i kimono og cowboystøvler hadde det han opplevde som et ublidt første møte med kongeparet.

– Da jeg møtte dronningen og kongen, stirret de bare på meg, og det var fullstendig stille, sier Verrett.

Høyre-lederen tar kongeparets side i saken.

– Kongeparet har i 34 år vært fantastiske representanter for landet vårt. Jeg har opplevd dem begge som rause, inkluderende og samlende for hele vår nasjon, sier hun.

Slottet har varslet at de vil ha nye diskusjoner med prinsesse Märtha Louise og Verrett.

– Alle mennesker bør ha rett til å fortelle sin historie. Det gjelder også for prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Samtidig ønsker Kongehuset et tydeligere skille mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts virksomhet, og Kongehuset. Det blir tema for samtalene vi skal ha i fortsettelsen, skriver slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB.