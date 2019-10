Nyheten ble kunngjort for de ansatte i Operaen tirsdag ettermiddag: Operasjef Annilese Miskimmon slutter etter 19/20-sesongen, til fordel for den prestisjetunge stillingen som Artistic Director ved English National Opera (ENO) i London.

– ENO er et kompani jeg har jobbet med tidligere og som jeg har kjent lenge. Sjansen kom opp bare litt for tidlig med tanke på jobben min her i Oslo, sier Miskimmon til Dagsavisen.

– Da jeg kom til Oslo måtte jeg forlate mitt danske kompani før tida. Sånne situasjoner oppstår i operaverdenen.

Irske Miskimmon hadde stillingen som operasjef ved Jyske Opera i 2015 da hun ble hentet til operasjef-stillingen i Bjørvika, og overtok for omstridte Per Boye Hansen. Hun tiltrådte 1. august 2017 ved Operaen i Bjørvika. Nå blir hun fram til juni, før hun i september 2020 overtar ved ENO i London. Det er to år før utgangen av åremålet hennes, i 2022.

«Det har vært en stor glede å få samarbeide tett med Annilese Miskimmon, og jeg skulle gjerne hatt henne med videre. Samtidig er vi en del av en internasjonal bransje, og det er en anerkjennelse for Den Norske Opera & Ballett at hun blir hentet til London. Vi starter umiddelbart jobben med å finne hennes etterfølger», kommenterer operadirektør Geir Bergkastet i en pressemelding.

«Etter denne første etappen av mitt åremål er jeg inspirert til å ta fatt på de kommende sesongene», oppsummerte Annilese Miskimmon i Operaens årsberetning for 2018, som ble publisert i juni, og fant ny jobb like etter.

Les også: Rigoletto: Italienere i furuskogen (DA+)

Reality-opera

I august uttalte ENOs styreleder til avisen The Telegraph at ENOs neste kunstneriske leder burde la seg inspirere av reality-TV. Og at en serie som «Love Island» – britisk reality med unge lettkledde mennesker på jakt etter kjærlighet – hadde mye til felles med opera.

– Han har jo mye rett i det, humrer Annilese Miskimmon.

– ENO ble startet i 1931 som folkets opera, og har alltid hatt et ønske om å være del av folkekulturen. Jeg ser på «Game of Thrones» og Netflix-serier som alle andre og har stor glede av det. Jeg har ikke sett «Love Island», men jeg skal sjekke det ut nå, sier Miskimmon, og spekulerer med et smil:

– Hadde jeg satt opp «Paradise Hotel» som opera ville det garantert blitt fulle hus.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Konflikter

Miskimmon kom til en opera i konflikt, og høstet storm allerede før hun tiltrådte. Musikksjefen trakk seg etter samarbeidsproblemer med Miskommon. Mens fagforeningene var i harnisk da hun foreslo å erstatte faste sangere med ensemblesangere. Overfor Dagsavisen understreker Miskimmon at det ikke er konflikter ved operaen som gjør at hun nå går videre.

– Jeg har slett ikke ønsket å flykte fra operahuset i Bjørvika. Operaen og arbeidet vi holder på med går godt, og jeg ser fram til denne sesongen, sier Miskimmon.

– Jeg vil ikke si at det var vanskelig å overta her. Men ethvert skifte av operasjef medfører overganger og ting som må ordnes opp i.

Hun sier hun ikke angrer på forslaget om korttidskontrakter istedenfor faste ansettelser for operasolistene.

– Dette ble blåst opp i media. Det beste for et operahus er en variasjon i ansettelsesforholdene, med noen faste sangere, og noen som går på tre- til femårskontrakter, sier Miskimmon.

Av kunstneriske suksesser fra sine to sesonger som operasjef i Bjørvika trekker hun fram to norske og en britisk oppsetning:

– Det har vært en glede for meg å få jobbe med så mange gode norske operasangere. Så satte jeg pris på å introdusere det norske publikummet for «Billy Budd», og jeg er også svært glad for at vi gjorde de norske oppsetningene «Anne Pedersdotter» og «Heimferd». Dette er de tre tingene jeg har vært mest fornøyd med, sier Miskimmon.

Les også: Operasjef Annilese Miskimmon slutter ved Operaen