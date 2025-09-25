Slutten på en av popmusikkens største historier

Det er i disse dager 60 år siden Bowie ga ut sin første egne sang på ei singelplate: «You’ve Got A Habit Of Leaving», under navnet Davy Jones and The Lower Third. Den høres i ettertid ut til å være helt på høyden med mye av det som lå på hitlistene den gangen, et herlig sammensurium av alt som rørte på seg i et svingende London midt på 60-tallet. Men det skulle ennå gå mange år før verden begynte å bli interessert i sangene hans. Da skjedde ting imidlertid fort. David Bowie sikret seg en plass som en av popmusikkens aller største stjerner.

For ti år siden startet arkivutgivelsene der Bowies karriere blir oppsummert med seks platebokser, som tar for seg hver sin fase i karriere hans. Tro ikke at det er Taylor Swift som har funnet på dette med «æraer». Dette er store bokser, jeg har bare noen av dem selv men, anslår at de til sammen er nærmere 40 kilo tunge i LP-utgavene. Den aktuelle nye utgivelsen inneholder 13 CDer eller 18 LPer. Tusenlappene flyr fort for dem som vil ha dette fysisk. Det utløser et stort dilemma: Man må ha stor leilighet for å få plass til alt sammen, men boksene koster så mye at det da blir vanskelig å betjene boliglånet. Heldigvis er det fulle innholdet også tilgjengelig på strømmetjenestene.

163 spor med Bowie