Sandra Lorentzen, kunsthistoriker og kurator på Slottet viser hvor grunnsteinen ble lagt ned, dypt ned i bakken under under alteret i Slottskapellet. Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Den 29. oktober 1822 besluttet Stortinget at det skulle oppføres en kongebolig i Christiania. På Slottets hjemmesider kan vi lese at det ble gitt tillatelse til utstedelse av obligasjoner for et beløp på inntil 150.000 spesidaler til finansiering av arbeidet.

– Norge var et fattig land, og ikke alle var enige om å bruke mye penger på et gigantisk praktbygg som i realiteten var et maktbygg?