Slottet fyller 200 år: – Kongen ønsket å få det slik kongen ville
1. oktober 1825 la kong Karl XIV Johan ned grunnsteinen på det som skulle bli den Slottsplassen. Etter 400 år under Danmark hadde Norge ingenting. Nå skulle det bygges slott.
Sandra Lorentzen, kunsthistoriker og kurator på Slottet viser hvor grunnsteinen ble lagt ned, dypt ned i bakken under under alteret i Slottskapellet.
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Den 29.
oktober 1822 besluttet Stortinget at det skulle oppføres en kongebolig i
Christiania. På Slottets hjemmesider kan vi lese at det ble gitt tillatelse til
utstedelse av obligasjoner for et beløp på inntil 150.000 spesidaler til
finansiering av arbeidet.
– Norge var et fattig land, og ikke alle var enige om å bruke mye penger
på et gigantisk praktbygg som i realiteten var et maktbygg?