2020. For et år! «Alt» ble avlyst, fra den minste forestilling til den største festival, i Norge og i Verden. Teatre, konserter, prisutdelinger, filmvisninger – kort sagt alt som samler folk – ble stengt ned, så også idrettsarrangementer og store deler av arbeidslivet.

Likevel. Et par lysglimt var det også i året som gikk. Her er noen av tingene som på ulike vis gjorde verden litt bedre i et ellers grått år.

Maud Angelicas rørende og viktige tale

Forfatter og tidligere prinsessegemal Ari Behn tok sitt liv 1. juledag 2019. I begravelsen holdt hans og Märtha Louises eldste datter, Maud Angelica Behn, en nydelig tale om og til sin far – med et knallsterkt budskap som rørte hele nasjonen:

«Aldri tenk at det er bedre for de du er glad i om du går bort. Jeg kan love deg at det er så innmari feil», sa hun.

Maud Angelica Behn og mamma Märtha Louise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Det vil alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli bedre».

Ting kan bli bedre. Alle trengs. Og vi trenger hverandre. Allerede før 2020 var kommet ordentlig i gang, oppsummerte en sekstenåring tanker som skulle komme til å bli ekstra viktige nettopp i år.

Harry og Meghan brøt med kongefamilien

Også i den britiske kongefamilien skjedde det oppskakende ting i januar 2020. Da valgte ekteparet prins Harry og Meghan Markle å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongehuset, og arbeide for å bli økonomisk uavhengige.

Meghan Markle og eks-prins Harry. Foto: Daniel Leal-Olivas / AP / NTB

Les også: Hadde du hatt lyst å stille på fotografering få timer etter første fødsel? Det hadde ikke Meghan heller. «Feministiske griller», mente kritikerne

Paret flyttet så til California, hvor de blant annet har engasjert seg for å få folk til å stemme i det amerikanske valget – noe som selvsagt førte til masse sure kommentarer fordi de dermed brøt med den britiske kongefamiliens tradisjon for politisk nøytralitet.

Da Meghan Markle fortalte åpent om at hun har hatt en spontanabort, var responsen imidlertid overveldende positiv. For selv om en av fire graviditeter ender slik, er åpenhet fortsatt tabu.



En parasitt gikk inn i Oscar-historien

Den sør-koreanske regissøren Bong Joon-hos film «Parasitt» ble i februar den første filmen på et annet språk enn engelsk som vant Oscar for beste film. Bong Joon-ho vant også statuetten for beste regissør.

Les også: «Årets beste», mente Dagsavisens anmelder

Begge deler passet ekstra godt i et år med økende misnøye over hvor lite mangfoldig Hollywood er – synliggjort i kampanjer som #HollywoodSoWhite.

«Parasitt»-regissør Boon Joon-ho. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB

Dagsavisens kommentator Lars West Johnsen, derimot, var langt fra imponert. Han fikk halve internett til å flire enig, den andre til å rive seg indignert i håret, med sin kommentar om «Parasitt»: «Jeg hadde lyst til å reise meg opp og brøle at keiseren er naken, at vi blir lurt! Det var en drittjobb, men noen måtte gjøre det, gripe inn og stoppe framsyninga».

Lese hele kommentaren her: «Jeg gir terningkast 1!»

Oops! App! App! App! App!

Viruset nådde Norge. Etter noen dager med fokus på håndvask og avstand, stengte landet ned den 12. mars. Det er så klart mest trist og tragisk.

Men kreativiteten den helt spesielle situasjonen avfødte, var helt spesiell. Plutselig gikk alle landets skolebarn rundt på kjøkkenet og sang «Opps! App! App! App App!» mens de klasket seg på lår og bryst. Internett flommet over av artige corona-øl-memer, ordspill og vitser, i sosiale medier og mainstream-kanalene.

Hytteforbudet førte til mange sinna besteborgeres rop om alvorlige brudd på menneskerettighetene, mens vi andre hadde det greit nok hjemme som vanlig.

Galgenhumor? Uten tvil. Morsomt likevel? Absolutt!

En strøm av balkongkonserter og skjermtilbud

Ja da, ja da, det er klart at ekte konserter og forestillinger ute blant ekte mennesker er mye, mye gøyere. Men det var likevel imponerende å se hvor kjapt mange kreative folk og institusjoner kastet seg rundt og laget strømbar underholdning til data- og TV-skjermene våre, tilsynelatende på null komma svisj.

«Koronakonsert» ble et år, og noen klarte til og med å tjene litt penger på moroa.

Les også: Maria Mena sang fra balkongen

Andre fant nye og kreative måter å gjøre de vante tingene på. Som Sondre Lerches nedskalerte soloturné.

Les mer: –Det virker som folk både forstår og lar seg berøre. Det i seg selv gir mye glede, sa Lerche

2020 innledet dessuten en gullalder for kollektive musikkvideoer, der all verdens kor, orkester og andre musikkgrupper deltok sammen – hver for seg.

På tampen av året slengte til og med Den norske kirke seg med på trenden, og minnet om at jorden er deilig, tross alt.





Flere flaue kjendiser med putehumor

Madonna badet i melk (hvorfor!) mens hun bablet i vei om at «det som er dumt med covid-19, er det samme som er bra med det» (hæ?).

Foto: skjermdumper fra Madonnas video

Wonder Woman-skuespiller Gal Gadot samlet kjendisvenner som skuespillerne Natalie Portman og Will Ferrell og artistene Norah Jones og Sia, og fikk dem til å synge med i en tonedøv – denne gangen både i konkret og overført betydning – versjon av John Lennons ikoniske «Imagine».





Vidunderkvinnens budskap om at «Vi er sammen i dette, og vil komme oss gjennom det sammen», avlevert av kjendiser fra hver sin luksusbolig verdt mange titalls millioner dollar, ble ikke spesielt positivt mottatt i en tid der folk faktisk mister jobbene sine, og slett ikke føler at rikfolk flest har stilt opp for dem.

Her hjemme sto forhenværende trimkjendis, nåværende sjefskonspirasjonsteoretiker, Kari Jaquesson for et lignende «hva i svarteste»-øyeblikk. Hun filmet seg selv mens hun vandret gjennom Oslos gater og raljerte med bruk av munnbind, og kom med spinnville påstander om at viruset ikke er noe farlig, for «alle skal dø!»

Responsen var rå latter, og et vell av motstemmer i alle sjangre – fra seriøse kronikker til parodiske memer og musikkvideoer.

Aldri et kjedelig øyeblikk, så lenge kjendisene leverer!

Svarte liv betyr noe

Nok en alvorlig politisk hendelse fikk positive kulturelle utslag, ikke et øyeblikk for tidlig. Politidrapet på George Floyd førte til demonstrasjoner verden over. Men også til at melaninrike og andre minoritetsforfattere, -skuespillere og andre kunstnere fikk velfortjent økt oppmerksomhet, både i den engelskspråklige verden og her hjemme.

Les mer: Som seksåring ble Camara slått fordi hun gikk i bunad på 17. mai

Les også portrettet av Norges egen «Woke bitch»

Arbeidet mot økt mangfold er på ingen måte i mål, men enn så lenge er det i hvert fall lov å glede seg over at bøker skrevet av afro-amerikanske forfattere plutselig klatret på bestselgerlistene i USA, og at Hollywood lover å tenke nytt når de lager politiserier framover.

Les mer om politiseriene: «Oppegående komikere unnskylder bruken av blackface»

Beyoncé i «Black Is King». Foto: Travis Matthews / Disney Plus / AP / NTB

Og så er det jo Beyoncé. Filmdelen av hennes «Black Is King» viser stolt fram afroamerikansk opphav og historie, blandet med afrikansk avantgarde-kunst og -mote av i dag.

Les mer: Renessansekvinnen Beyoncé



Fine folk fikk fortjent pris

To av norsk films mest sympatiske mennesker stakk i år av med så godt som alle de gjeveste prisene.

Dag Johan Haugeruds «Barn» fikk hele ni Amandapriser, blant annet for beste norske kinofilm, beste regi, og beste mannlige skuespiller.

Prisgrossist Andrea Bræin Hovig. Foto: Mimsy Møller

Amanda for beste kvinnelige skuespiller gikk imidlertid til Andrea Bræin Hovig, for hennes formidable innsats i «Håp». «Nå ble jeg skikkelig, skikkelig glad», sa Hovig. Hun har den diskutable gleden å raske med seg omtrent det som fins av gjeve priser og nominasjoner akkurat det ene året der ingen kan stimle sammen i pene kjoler og drikke sjampanje slik man egentlig skal i slike anledninger.

Les mer: – Nå ble jeg skikkelig, skikkelig glad!

Det er for øvrig en «glede» hun deler med Gjertrud Jynge, som fikk både Heddapris og Kritikerpris for sin tolking av hovedpersonen Ales i Jon Fosses «Trilogien» ved Det norske teatret. Jynge benyttet anledningen i rampelyset til å minne om at utenforskap er farlig også utenom pandemien.

Les hele Jynge: – Mange i samfunnet ramler utenfor. Det er ikke bra

Sympatiske folk, gode valg – får du en sjans til å se «Trilogien», «Håp» eller «Barn» er den verdt å gripe.

USA-valgets vinner: En serieromanforfatter(!)

Hele verden var vitne til den uendelig langpinte forestillingen kjent som det amerikanske presidentvalget, før det omsider ble klart at Joe Biden og Kamala Harris dro i land seieren.

Les også: Biden fikk vaksine – og skrøt av Trump(!)

Definitivt delaktig i det var Stacey Abrams, et kraftfelt av en politiker, advokat og stemmerettsaktivist som sto helt i front for å mobilisere velgere i vippestaten Georgia – som Biden tok tilbake fra Trump.

Stacey Adams, alias Selena Montgomery. Foto: Elijah Nouvelage / AFP / NTB

Det kule med Stacey Abrams, er dessuten han hun har en totalt uventet kveldsjobb – som serieforfatter! Under pseudonymet Selena Montgomery skriver hun brennheite romanser fylte av mystiske hendelser, uventede møter og superkjekke mannfolk.

Ikke til forkleinelse for Barack Obama, som fikk masse ros for reelt god skrivekunst i erindringsboka «Et lovet land». Men Stacey Abrams er minst like kul.

Stryk skjønnhetsblogg, cue skjønnlitteratur

«Bok er redninga» sa Sophie Elise, så «les bøker, det gjør deg hottere».

Sophie Elise Isachsen. Foto: Mimsy Møller

I en kanal best kjent for silikon, botox og annen bjuuuti, kom det som et sjokk. Men et gledelig sådan!

Les hele intervjuet med Sophie Elise her: – Jeg har skrevet boka selv, det har ikke kongen!

Les også: Kongen var imidlertid enda mer populær enn selv Sophie Elise. Selv som bok

Drama på TV er visst ikke skolefjernsyn. Sjokk og vantro!

Seere verden over kastet seg over fjerde sesong av den britiske dramaserien «The Crown». Der framstilles prins Charles som en barnslig, notorisk utro sutreper som fører den søte, sarte, nydelige prinsesse Diana rett inn i depresjon og spiseforstyrrelser.

Les også: Dette er årets ferske romjulsserier på TV

Mange, inkludert den britiske kulturministeren, reagerte, og mente episodene burde utstyres med en advarsel om at «dette er fiksjon, ikke virkelighet». Men Netflix nekter.

April 1940, og kronprinsesse Märtha og kronprins Olav flykter landet på dramatisk vis – i «Atlantic Crossing»s versjon, med Sofia Helin og Tobias Santelman i rollene. Foto: NRK

Her hjemme var det dramaserien «Atlantic Crossing» som møtte lignende motbør fra historikere og ymse rojalister. Den tar for seg daværende kronprinsesse Märthas krigsår, og hennes mulige vennskap med den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt. Men var det virkelig Märtha som fikk FDR til å hevne angrepet på Pearl Harbor? Var kronprins Olav sjalu på Franklin? Og ble kronprinsfamilien virkelig infiltrert av en skummel naziagent?

Les også: Nå skal Gro Harlem Bruntland og Ap bli dramaserie. Hvem er skurken da?

Nei! ropte historikerne, mens NRK – med sviktende hell – prøvde å forklare at fiksjon faktisk ikke er det samme som en historiebok. Diskusjonen er ikke over ennå – fram med popcornet!

Syngende dyr og dansende lykketroll

Om noen i 2019 hadde sagt at vi høsten 2020 kom til å sitte pal for å se et lykketroll, en ravn, en elg og en viking synge og danse på TV, hadde vel de fleste ristet uforstående på hodet.

Så kom «Maskorama».

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum var «Fugleskremselet» i Maskorama. Foto: NRK

Det viste seg å være akkurat det underlig koronatilpassende underholdningskonseptet ingen visste at vi trengte akkurat i år. Kjendiser. Gjettelek. Sang. Musikk. Sirkus!

Seertallene klatret for hver episode, helt til det nådde svimlende 1,1 millioner. NRK kunne puste lettet ut for å ha satset på et program som på papiret høres mildt sagt corny ut.

Les også: Visste du at Dagsavisens journalist tegnet kostymene til Maskorama?

Hurtigspoling til 700-tallet. Og til framtida?

Gjellestadskipet ble funnet i 2018. Men sommeren 2020 kom det spennende vikingnyheter på løpende bånd fra utgravningsområdet.

Gravplyndrere skal ha vært på ferde i vikingskipet som ligger nedgravd på et jorde på Gjellestad i Halden kommune, kunne utgravingslederen røpe, mens mye av utgravingen ble strømmet på nettet.

Les mer om gravplyndringen, og om utgravingen minutt for minutt



I verden for øvrig, der det er lengre mellom vikingskipene, dukket det plutselig opp noen underlige, men mindre forståelige monolitter. Først i en ørken i Utah. Siden i Romania, Australia, Isle of Wight, Nederland – med flere. Alle tre-fire meter høye, laget av metall.

Monolitten i Utah-ørkenen. Foto: Terrance Simeon / AP / NTB

Les mer: Mystisk monolitt nær 'msterdam

Hva i all videste er dette for noe, undret selvsagt internett. «Kunst», var det svaret flest helte mot, selv om endelig fasit ikke foreligger.

Andre og morsommere forslag var at Utah-obelisken var en gjenblitt dings fra innspillingen av HBO-serien «Westworld» og – hold deg fast – at en trollmann kanskje sto bak.

Hvorfor ikke, egentlig, i et år så fullspekka med bisarre hendelser?



