Slik har du aldri sett Jo Nesbø før

Kultur

– Med maleriet gjør jeg noe av det samme som Jo gjør i boka: Nytolker Shakespeare, sier Ralph Heimans.

Den australskfødte maleren har gjort offisielle portretter av både dronning Elizabeth, prins Philip og flere medlemmer av den danske kongefamilien.

Nå har han også malt Jo Nesbø, til romanserien Hogart Shakespeare, der åtte kjente forfattere gjenforteller Shakespeare-stykker som romaner, og Heimans har gjort portretter av alle åtte. Neste uke er det offisiell lansering av Nesbøs «Macbeth» på norsk, 15. april utgis boka på engelsk internasjonalt. Denne uka deltar Nesbø på Krimfestivalen i Oslo.

Atwood og Flynn

Forlaget Hogarts Shakespeare-serie inkluderer blant annet «Hamlet» gjenfortalt av Gillian Flynn («Gone Girl»), og Margaret Atwoods versjon av «Stormen». Nesbø er eneste ikke-engelskspråklige forfatter i serien. Seriens første utgivelse var den britiske forfatteren Howard Jacobsons versjon av «Kjøpmannen i Venezia» i 2016. Ideen til portrettserien oppsto da Heiman og Jacobson møttes under en utstilling i 2013, og forfatteren fortalte om prosjektet med nyversjoner av Shakespeare.

– Jeg bestemte meg for å lage en serie portretter av forfatterne som er med i serien, sier Heimans. Han gjorde maleriene som et uavhengig prosjekt i samarbeid med forlaget, som organiserte portrettsesjonene med forfatterne. Forlaget kan bruke bildene i promoteringen av bøkene, mens bildene eies av Heimans selv. Portrettet av Nesbø har ikke tidligere vært publisert, og gjengis med kunstnerens tillatelse.

Hjemme hos Nesbø

– Jeg var i Oslo hos Jo Nesbø i 2015, han satt modell for maleriet hjemme hos seg, forteller Heimans.

– Jeg ville at portrettet skulle reflektere hans personlighet innenfor rammen av denne serien. Bilder og symboler fra «Macbeth» gjenspeiles i maleriet. De tre stearinlysene i bakgrunnen, for eksempel, henspiller på de tre heksene.

Heimans er kjent for å male i en figurativ, fortellende tradisjon inspirert av de europeiske mesterne fra 1600-tallet. I portrettene hans setter han ofte nåtidige personer inn i underlig gammelmodige omgivelser.

– Jeg liker å ha en narrativ innfallsvinkel til bildene. Jeg hadde lest mange av de andre bøkene til Jo, og jeg fant referanser til «Macbeth» i flere av bøkene hans. Stykket handler jo om en seriemorder, sier Heimans.

– I bildet også prøvde jeg å skape paralleller mellom Macbeth og Jo. Jeg ville gi bildet og hovedpersonen en mørk, dyster, truende følelse. Jeg malte ham med hettegenser. Det hadde jeg planlagt allerede på forhånd, fordi hetten gir en middelaldersk følelse. Så jeg hadde med et par hettegensere i bagasjen da jeg kom for å male ham. Det viste seg ikke å være nødvendig. Han hadde på hettegenser da han åpnet døra, humrer Heimans. I bakgrunnen ser vi en uoppredd seng i et motiv basert på Jo Nesbøs eget soverom.

– Det viste seg at også interiøret til Nesbø passet godt med det jeg hadde planlagt. Jeg ville fremstille en scene der Macbeth nettopp har drept kong Duncan, eller skal til å gjøre det. Døråpningen fra stuen til Jo førte inn til soverommet hans. Alt stemte. Jeg trengte bare gjøre det mørkere og litt mer middelaldersk. Jo fremstår som den grublende kongen av krim! sier Heimans.

Ba om å få «Macbeth»

Nesbøs versjon av Macbeth handler om kriminaletterforskerne Macbeth og Duff, der Lady Macbeth er kasinoeier og stykkets konge Duncan er politimester.

«– Macbeth er en historie om konger, om kronen, om kongeattentat og massemord. (...) Det blir en krim. Shakespeare-stykket er også det. Men ingen klassisk «whodunnit», sa Jo Nesbø til Dagsavisen i fjor.

Shakespeare-portrettene er nå representert i flere prestisjetunge gallerier: Anne Tyler-portrettet til Heismans henger i National Portrait Gallery i Washington. Maleriserien ble også utstilt i anledning 400-årsmarkeringen for Shakespeare i 2016, på The Globe-teateret i London.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flott på slott

Fra 28. mai har Heimans en utstilling av sine portretter på Frederiksberg slott, i anledning 50-årsdagen til Danmarks kronprins Frederik. Her vises et nytt portrett Heimans har malt av prins Frederik, sammen med blant annet Shakespeare-serien inkludert Jo Nesbø.

I Westminster Abbey henger Heimans offisielle portrett av dronning Elizabeth II, som han malte på oppdrag fra det britiske kongehuset til monarkens jubileum i 2012. Hvem var vanskeligst å male, dronning Elizabeth eller Jo Nesbø?

– Haha, Elizabeth-portrettet er langt større, det er over to ganger tre meter. Og du jobber under et helt annet press når du maler kongelige. Så Jo Nesbø var en sann glede å jobbe med, sier Heimans, og karakteriserer Nesbø som:

– A great sitter.