Slik blir Øya-stilen

Festivalene er episentre for norsk musikk- og kulturliv, og både store og små festivaler har gjennom årene blitt de heteste stedene å være om sommeren. Med status som et sted å bli sett, har de også blitt arenaer for å vise fram stilen sin og kle seg litt ekstra opp.

Noen festivaler har tilnærmede uniformer, som på Tons of Rock, hvor majoriteten er kledd i svarte band-skjorter. I juli besøkte Dagsavisen også Bergtattfestivalen i Luster, og kunne rapportere om et publikum «kledd i islendere og fargerik hjemmestrikk, Norrøna, Arc’teryx og Patagonia».