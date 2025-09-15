Slår ikke hardt nok

Faysa Idles selvbiografi fra de svenske gjengmiljøene var like eksplosiv som volden i Stockholms forsteder. Teaterforestillingen «Ord for blod» er ikke like intens.

I «Ord for blod» spiller Nokokure Dahl hovedpersonen Faysa Idle, som skrev boken om sin egen historie og oppvekst blant rivaliserende gjenger i Stockholms forsteder.
Da svenske Faysa Idle ga ut boken «Et ord for blod» i 2023, ga hun omverdenen et unikt innblikk i det som her hjemme er blitt hetende «svenske tilstander». Fra forstaden Tensta utenfor Stockholm skrev hun direkte og uten omsvøp om sitt eget liv og oppvekst i den tunge kriminalitetens umiddelbare randsone. Boken er også en opprivende skildring av utenforskap, i skandinavisk sammenheng i slekt med blant annet danske Yahya Hassans «Digte» og norske Oliver Lovrenskis «Da vi var yngre», bøker som begge med stort hell er blitt dramatisert for teaterscenen her hjemme.

«Et ord for blod» er i utgangspunktet en gavepakke å skape teater av. Tematikken er aktuell og brennbar, også her i Norge i dag med forgreininger til de samme kriminelle svenske nettverkene som Idle skildrer på et tidligere stadium i boken. Som søster av en framtredende gjengleder, og som bestevenn med medlemmere i en rivaliserende gjeng, hadde Idle lenge levd med drapstrusler.

Belønningen for å drepe henne var satt til 100.000 kroner. At hun begynte å skrive dikt om oppveksten i «förorten» og postet dem på sosiale medier, gjorde henne ikke akkurat mindre synlig.

