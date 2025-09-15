Slår ikke hardt nok
Faysa Idles selvbiografi fra de svenske gjengmiljøene var like eksplosiv som volden i Stockholms forsteder. Teaterforestillingen «Ord for blod» er ikke like intens.
I Riksteatrets forestilling «Ord for blod» spiller Nokokure Dahl hovedpersonen Faysa Idle, som skrev boken om sin egen historie og oppvekst blant rivaliserende gjenger i Stockholms forsteder.
Foto: Maja Moan/Riksteatret
Kultur
Da svenske Faysa Idle ga ut boken «Et ord for blod» i 2023, ga
hun omverdenen et unikt innblikk i det som her hjemme er blitt hetende «svenske
tilstander». Fra forstaden Tensta utenfor Stockholm skrev hun direkte og uten
omsvøp om sitt eget liv og oppvekst i den tunge kriminalitetens umiddelbare
randsone. Boken er også en opprivende skildring av utenforskap, i skandinavisk sammenheng i
slekt med blant annet danske Yahya Hassans «Digte» og norske Oliver Lovrenskis
«Da vi var yngre», bøker som begge med stort hell er blitt dramatisert for
teaterscenen her hjemme.
«Et ord for blod» er i utgangspunktet en gavepakke å skape
teater av. Tematikken er aktuell og brennbar, også her i Norge i dag med forgreininger
til de samme kriminelle svenske nettverkene som Idle skildrer på et tidligere stadium i
boken. Som søster av en framtredende gjengleder, og som bestevenn med medlemmere i en rivaliserende gjeng, hadde Idle lenge levd med drapstrusler.
Belønningen for å drepe henne var satt til 100.000 kroner. At hun begynte å skrive dikt om oppveksten
i «förorten» og postet dem på sosiale medier, gjorde henne ikke akkurat mindre synlig.