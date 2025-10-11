Skuespiller Diane Keaton er død

En talsperson for familien bekrefter dødsfallet til kjendismediet People. Dødsårsaken er ikke kjent.

Keaton var blant Hollywoods mest anerkjente kvinnelige skuespillere og vant en lang rekke priser gjennom karrieren, som strakte seg over fem tiår.

Rollen som Annie Hall i Woody Allens «Annie Hall» i 1977 var skrevet spesielt for henne. Rolleprestasjonen brakte henne både en Oscar-statuett for beste kvinnelige skuespiller, samt en Golden Globe.

Regissør Allen og Keaton hadde flere samarbeid sammen, og de to var en tid også i et forhold sammen.

Gudfaren-gjennombruddet

Det var rollen som Kay Adams i «Gudfaren» i 1972 som ble hennes store gjennombrudd som skuespiller. Der spilte hun kjæresten og etter hvert konen, til Michael Corleone – spilt av Al Pacino.

På privaten innledet de to også et av-og-på-forhold – og begge gjentok rollene sine i ytterligere to «Gudfaren»-filmer senere.

På spørsmål fra NTB i 2014 om hvilken av «Gudfaren»-filmene hun foretrakk, svarte hun:

– Jeg vet ærlig talt ikke, sa Keaton lattermildt til NTB.

– Jeg har ikke sett noen av dem på 20 år. Jeg husker bare at det var et rent mirakel at jeg fikk rollen. Hadde jeg sittet med castingansvaret, hadde jeg aldri valgt meg selv!

– God til alt

I 2017 mottok hun AFI Life Achievement Award-hedersprisen. Et sterkt knippe skuespillerkolleger dukket opp i Dolby-teateret i Hollywood, deriblant hennes gamle kjæreste og samarbeidspartner Woody Allen.

– Dette er en kvinne som er god til alt, sa Allen.

Keaton, som var vegetarianer de siste 30 årene av sitt liv, var også glad i å fotografere, og hun var også produsent for en rekke filmer og TV-serier.

Hun hadde en aktiv filmkarriere inntil nylig, og hun var sist å se i Castille Landon-filmen «Summer Camp» i fjor sammen med Kathy Bates og Alfre Woodard.

Keaton var aldri gift. Hun etterlater seg to adopterte barn, datteren Dexter Keaton og sønnen Duke Keaton.

Diane Keaton på premieren til «Book Club: The Next Chapter», som hun spilte i. Evan Agostini / Invision / AP / NTB

Diane Keaton rett før en premiere i 1979. AP / NTB

Keaton her sammen med Jack Nicholson i 2004. AP / NTB