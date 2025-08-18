Skriver om sin palestinske families historie

Rima Iraki utfordrer narrativet rundt hva som egentlig skjedde med palestinerne i 1948. I høst gir hun ut boka «Flukten fra Palestina».

Den tidligere NRK-journalisten Rima Iraki debuterer som forfatter med historien om hennes egen palestinske familie.

Kultur

Ingvild Haugan Shrivastava Journalist
Publisert

Boken følger hennes besteforeldre som flyktet fra Palestina i 1948, hennes foreldre som flyktet videre og Rima Iraki selv. Tre generasjoner palestinere. Historien tar utgangspunkt i hva som skjedde med palestinerne da staten Israel ble opprettet i 1948, forteller Iraki til Dagsavisen.

litteratur flyktninger palestina kultur rima iraki bok
