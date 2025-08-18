Skriver om sin palestinske families historie

Den tidligere NRK-journalisten Rima Iraki debuterer som forfatter med historien om hennes egen palestinske familie. Foto: Ingvild Haugan Shrivastava

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Den tidligere profilerte NRK-journalisten Rima Iraki debuterer som forfatter til høsten med boka «Flukten fra Palestina», om hennes norsk-palestinske familiehistorie.

Boken følger hennes besteforeldre som flyktet fra Palestina i 1948, hennes foreldre som flyktet videre og Rima Iraki selv. Tre generasjoner palestinere. Historien tar utgangspunkt i hva som skjedde med palestinerne da staten Israel ble opprettet i 1948, forteller Iraki til Dagsavisen.