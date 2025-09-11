Skjermtid: – Fyller behov unge har

Internett har endra seg radikalt på de tretti åra Anne Gunn Halvorsen har vært der. Kanskje mindre på godt enn på vondt … Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Vi har lest og hørt så mye om hva internett gjør mot barna, men nesten ingenting om hva internett gjør for barna, sier Anne Gunn Halvorsen (40) til Dagsavisen.

Hun har skrevet boka «Mitt internett: Då www kom til Noreg». Det er fortellingen om den første generasjonen som vokste opp med og på internett. Halvorsens generasjon.

– Barn og unge drev fram utviklingen, helt fra starten. Undersøkelser fra 1990-tallet viser at «hjemme-PC» var et medium brukt av barn. Ikke engang ungdom var en like viktig brukergruppe, sier Halvorsen.