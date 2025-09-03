Fredrik Skavlan regner med å muligens få gjennomgå når han skal lede et nytt debattprogram i Sverige. Paul S. Amundsen / NTB

– Dette er kjempeskummelt! Men jeg har en flybillett hjem etter hvert opptak, sier Skavlan til TT med en latter.

Det er fire år siden Fredrik Skavlan la ned sitt populære talkshow. Torsdag 4. september er han tilbake – men bare på SVT. For nå tar han på seg det som det svenske nyhetsbyrået TT beskriver som «et umulig oppdrag»: Å forsøke å fornye den svært utskjelte debattprogram-sjangeren i svensk fjernsyn.

Forstår hverandre

Mange kritikere har opp gjennom årene gått ut mot de forutsigbare – og høylytte – debattprogrammene på TV. SVT har denne gangen bevisst forsøkt å finne en annen form og har derfor henvendt seg til Skavlan. Det forteller programdirektør Eva Beckman:

Annonse

– I et så polarisert samfunn som vi har i dag, er det ingen som har utbytte av et debattprogram hvor folk står og skriker til hverandre. Målet her er at alle skal lytte til og forstå hverandre, sier hun.

Ut av filterboblen

Selv lover den nybakte programlederen for «Skavlan och Sverige» en helt ny måte å gå løs på samfunnsspørsmål på. Med studiopublikum, uventede gjester og et mykere debattklima der alle sitter rundt samme bord.

Men er folk egentlig interessert i å høre «den andre siden» sine argumenter i år 2025, når alle sitter i sine egne filterbobler?

Annonse

– Det tenkte jeg også! Men så tenkte jeg på at jeg er oppvokst i en storfamilie der alle er ekstroverte. Vi satt rundt spisebordet og diskuterte hele tiden. Det var jo gøy. Så derfor tenkte jeg: «Hvorfor er ikke debattprogrammer på TV morsomme?», slik det kan være i podkaster, svarer Skavlan.

– Ikke konfliktsky

Han er den første til å innrømme at hans underholdningsbakgrunn skiller seg fra tidligere svenske – og hardhendte – debattledere som Janne Josefsson og Robert Aschberg. Derfor blir helt naturlig et annerledes program enn deres mer konfronterende.

– Jeg kan jo ikke være Aschberg og tøffe meg til. Jeg er ikke konfliktsky, men jeg går en annen vei.

Annonse

Programmet skal fortsette også våren 2026. Senere er Skavlan åpen for å gjøre mer politikk, sier han:

– Vi får se. Akkurat nå vet vi at vi skal gjøre dette i to sesonger. Så får SVT og seerne se hva de synes.