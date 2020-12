– Jeg mener dette er en hån mot kulturlivet. Midt i den mest krevende situasjonen for norsk kulturliv siden 2. verdenskrig, kutter man i en av de viktigste ordningene i norsk kulturliv, nemlig Kulturfondet, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

– Jeg ble helt sjokkert, og veldig forbløffet. Det er jo ikke nå man skal kutte, sier også Sps Åslaug Sem-Jacobsen, mens Aps Anette Trettebergstuen mener kuttet «ikke er til å tro».

– Det er grusomt å se på at en hardt ramma kultursektor piskes av regjeringa og Frp, skriver Trettebergstuen i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Opposisjonen om kulturbudsjettet: – Ikke bra nok, Raja

Sterke ord

Men også i Kulturrådet brukes det sterke ord om at Norsk kulturfond nå får redusert sin støtte i 2021 med 10 millioner kroner. Kuttet kom i budsjettforliket mellom regjeringen og Frp, etter tøffe forhandlinger de siste dagene. Rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet sier i en pressemelding at han synes kuttet i Kulturfondet er «uforståelig». I 2019 ga fondet tilskudd til nesten 4.000 kunstnere, prosjekter og andre tiltak.

– Norsk kulturfond dekker hele bredden av det frie kunstfeltet, sier Hagen.

– Det gjelder alt fra den enkelte kunstner, forfatter, musiker og danser, til store og små arrangører, festivaler og spillesteder. Det gjelder biblioteker og andre kulturformidlere, og ikke minst de mange konkrete tiltakene rettet mot barn og unge. Når disse satsingene svekkes går det ut over både kulturaktører og publikum. Vi vet at det frie kunstfeltet er blant dem som har blitt hardest rammet av pandemien, sier Hagen.

– Derfor er det vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i. Dette gir økt usikkerhet for mange små kulturaktører.

Les debattinnlegget: En hyllest til Abid Raja

Rammer de små

Øvstegård tror også at det foreslåtte kuttet vil ramme særlig de små aktørene i det frie kunstfeltet.

– De er allerede er svært hardt berørt av koronapandemiens konsekvenser. Det vil bety usikkerhet for mange tilskuddsmottakere, og påvirke inntektene deres i året som kommer. Det er bare så provoserende at regjeringen svekker de ordningene de vet er treffsikre, sier Øvstegård.

– Det er godt etablerte tilskuddsordninger som er viktige for publikum, bedrifter og aktører i kulturlivet. Hva slags signal er det kulturminister Abid Raja sender, når han lar dette skje på sin vakt? Jeg forventer at Raja kommer på banen og forklarer kulturlivet hvorfor han godtar kutt i en av de viktigste ordningene, midt i en pandemi, sier SVs kulturpolitiske talsperson, som legger til at SV vil styrke Kulturfondet med 100 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

Les også: – Raja bør komme med en beredskapsplan for kulturen

«Frps sanne ansikt»

Det samme vil Ap gjøre: 100 millioner ekstra.

– Det skulle bare mangle, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

– I ei tid med store behov, kanskje mest for det frie feltet, og krisepakker som kommer for sent og ikke treffer, velger man altså å kutte i det mest treffsikre virkemiddelet for å skape arbeid: Kulturfondet. Dette viser regjeringas og Frps sanne ansikt, mener hun.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Et betydelig kutt

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen mener også at dette er en tid for å fylle på Kulturfondet, ikke tappe det.

– Det er jo ikke nå man skal kutte. Snarere burde man tenke på betydelige økninger, sier hun til Dagsavisen.

– De fleste som er innforstått av viktigheten av kultur til hele landet, og til kunstnerne, skjønner at det ikke er Kulturfondet man skal gyve løs på nå. Jeg kan ikke se noen god grunn til å kutte i denne posten, slik situasjonen er nå. Dette er et betydelig kutt. Vi har i vårt budsjett lagt på 20 millioner, nettopp for å treffe kunstnerne og den lokale kulturen, sier hun.

Ifølge Kulturrådet er det varslet at en andel av midlene fra stimuleringsordningen kan bli brukt til å styrke ordninger under Norsk kulturfond.

– Nødvendig, mener rådsleder Lars Petter Hagen.

Dagsavisen ba kulturminister Abid Raja om en kommentar til denne saken, men departementet hans viste til kulturkomiteens leder i Stortinget, Høyres Kristin Ørmen Johnsen, for spørsmål om budsjettforliket med Frp. Johnsen skriver i en e-post til Dagsavisen at Kulturfondet har fått 50 millioner i krisepakke, og minner om at det ble 1 milliard totalt i stimulerings- og kompensasjonsmidler til kultur og frivillighet. Men hun legger til:

– Det er aldri bra med kutt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.