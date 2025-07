Sjeldent morsom!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«The Naked Gun» er minst like gøyal som den originale filmserien, og omtrent like ujevn. Rendyrkede komedier ser ut til å være en døende sjanger, og jeg kan knapt huske sist vi fikk se en kinofilm som ikke har noe annet formål enn å få oss til å le. Humor er nå delegert til strømmemarkedet, men det er noe spesielt med å sitte i en fullstappet kinosal med vilt fremmede mennesker som har det skikkelig moro sammen. Det er altfor lenge siden sist. Trolig må vi helt tilbake til «Borat», «Tropic Thunder» og Judd Apatows storhetstid for drøyt femten år siden.

I forbindelse med promoteringen av «The Naked Gun» har hovedrolleinnehaver Liam Neeson dukket opp i YouTube-videoer der han bønnfaller publikum om å redde kinokomedien ved å kjøpe en billett til «The Naked Gun». Det er egentlig ingen spøk. Hele parodi-sjangeren ble offentlig henrettet av de talentløse rumpeklovnene Aaron Seltzer og Jason Friedberg, som sto bak en lang rekke hatforbrytelser mot menneskeheten, inklusive «Date Movie» (2006), «Epic Movie» (2007) og «Disaster Movie» (2008).