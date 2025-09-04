Sjarmerande avslappa Jon Fosse

«Vaim» er Jon Fosse si første bok i det som skal bli ein trilogi frå den oppdikta fjordbygda Vaim på Vestlandet. Foto: Agnete Brun for Samlaget

Jatgeir er ein einstøing. Han har eitt hus, ei snekke, og éin kamerat. Foreldra er døde, kone eller ungar har han aldri hatt.

Kvar sommar plar Jatgeir ta seg ein tur med snekka til Bjørgvin. Ærendet hans i år er å få kjøpt seg ei snelle tråd og ei nål for å sy i lause knappar. Slikt trur han kanskje ikkje dei sel på Handelslaget i Vaim, bygda han kjem frå.