Sist ut på Øya: Et svært sterkt punktum fra Girl In Red 

Konserten begynner med Girl In Red som en slags showbizartist, der hun synger «Doing It Again Baby» høyt oppe i trappene på scenen. Sannsynligvis hennes svakeste sang, men med Odd Nordstoga på banjo! Dette tar hun umiddelbart igjen der hun får på seg gitaren og fortsetter med «Girls». En popdrøm som viser henne fra livets lyse side. Så slenger hun fra seg gitaren og synger videre, før hun stopper opp og sier takk for følget til denne gitaren. Som har vært med på mye, men neppe kommer til å høre så mye fra seg i framtida. Her blir det liv.

Marie Ulven forteller at hun har vært nervøs foran denne konserten, og lover å snakke mindre enn vanlig i løpet av kvelden. Det klarer hun bare å holde til en viss grad. Det er en del av pakka med Girl In Red å få høre mye om det som skjer rundt henne, og inni hodet hennes. Hun setter seg ned på krakken, «som ei enkel jente fra Horten som spiller piano», og gjør «I’m Back». - Det er håp selv om det foregår mye dritt i verden, som hun sier det selv.