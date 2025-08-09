Sist ut på Øya: Et svært sterkt punktum fra Girl In Red
Girl In Red kom tilbake på Øya, og var som vanlig noe helt for seg selv. Avslutningen ble noe av det sterkeste vi har sett og hørt hele uka.
Girl In Red avsluttet Øyafestivalen 2025 på best tenkelige vis.
Foto: Mode Steinkjer
Konserten begynner med Girl In Red som en slags showbizartist, der hun synger «Doing It Again Baby» høyt oppe i trappene på scenen. Sannsynligvis
hennes svakeste sang, men med Odd Nordstoga på banjo! Dette tar hun umiddelbart igjen der hun får på seg
gitaren og fortsetter med «Girls». En popdrøm som viser henne fra livets lyse
side. Så slenger hun fra seg gitaren og synger videre, før hun stopper opp og sier
takk for følget til denne gitaren. Som har vært med på mye, men neppe kommer
til å høre så mye fra seg i framtida. Her blir det liv.
Marie Ulven forteller at hun har vært nervøs foran denne
konserten, og lover å snakke mindre enn
vanlig i løpet av kvelden. Det klarer hun bare å holde til en viss grad. Det er
en del av pakka med Girl In Red å få høre mye om det som skjer rundt henne, og
inni hodet hennes. Hun setter seg ned på krakken, «som ei enkel jente fra Horten
som spiller piano», og gjør «I’m Back». - Det er håp selv om det foregår mye dritt i
verden, som hun sier det selv.