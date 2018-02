Simon legger ut på avskjedsturné

Kultur

Av: Ida Madsen Hestman og NTB

Den verdenskjente 76-åringen, som slo gjennom som den ene halvdelen av duoen Simon and Garfunkel på 60-tallet, sier at det først og fremst er av hensyn til familien at han har besluttet å gi opp turneringen sin. Det at den mangeårige gitaristen i bandet hans, Vincent N'Guini døde i desember i fjor, er også en av grunnene til beslutningen om å legge opp, forteller Simon.