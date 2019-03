Påtalemyndigheten mente den profilerte skuespilleren og LHBT-aktivisten iscenesatte et angrep på seg selv som han framstilte som rasistisk og homofobisk og har siktet ham for falsk forklaring og ordensforstyrrelse, skriver NTB.

Tirsdag ble det klart at siktelsen mot han er frafalt, melder Washington Post.

– Jeg har vært ærlig hele tiden og det har vørt en vansklig tid. De vanskeligste i mitt liv, sa Smollett til pressen i Chicago.

– Nå vil jeg tilbake på jobb og fortsette med livet mitt, sa Smollett videre.

Uskyldig

Hans advokat er klar på at Smollett er uskyldig.

– Han var et offer som ble framstilt en kjeltring og gjerningsmann, som et resultat av falske og upassende kommentarer, som førte til en hastig dom i offentligheten, sier hans advokat Patricia Brown Holmes til Washington Post.

Påtalemyndigheten i Chicago kom med en uttalelse tirsdag der de bekrefter at tiltalen er droppet.

I tillegg beholdes kausjonspengene på 10.000 dollar, melder MSNBC.

Overfall

Tidligere i mars møtte Smollett og hans forsvarer til et rettsmøte i en domstol i Chicago der skuespilleren nektet straffskyld og fastholdt at han ble overfalt.

36-åringen fikk sterke sympatierklæringer i USA da han fortalte at han var blitt utsatt for hatkriminalitet. Smollett, som er afroamerikansk, homofil og skuespiller i serien «Empire», hevdet i slutten av januar at han ble angrepet i Chicago av to maskerte menn, skriver NTB.

Ifølge skuespilleren ropte de rasistiske og homofiendtlige skjellsord mens de slo, helte blekemiddel på ham og la en løkke rundt halsen hans. Et av slagordene var «dette er MAGA-land», ifølge Smollett, som henviser til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

