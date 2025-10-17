Signe Marie Rustad: Med applaus, uten filter

Stemningen som oppstår på Signe Marie Rustads nye album «Do You Know Something I Don’t» fanger følelsen av noe spontant og annerledes. Det rimer all den tid albumet er innspilt foran publikum, live i Oslo Konserthus. Samtidig er ikke dette en «liveplate» med gammelt gods, snarere en helt ny samling låter hun har valgt å feste til rillene uten sikkerhetsnett. En av Norges mest finstemte artister går med dette albumet nye veier på mer enn et vis, også som låtskriver og formidler.

Med «Do You Know Something I Don’t» har Signe Marie Rustad endelig parkert «nordicana»-stemplet hun har hatt som vedheng. Forhåpentligvis ligger det igjen i en forblåst busslomme på en avsides veistrekning et sted nord for Elverum, for hun er så mye mer enn låten og sjangertilknytningen som ga navn til plateselskapet Die With Your Boots On Records, som fra starten av også ble et hjem for artister som Malin Pettersen og The Northern Belle. «Do You Know Something I Don’t» er Rustads femte album, og for første gang får man følelsen av at hun virkelig har våget spranget.

Fortsatt ligger den akustiske gitaren og det organiske forelegget langt framme i lydbildet, men det er av en annen og mer egenartet støpning enn vi har hørt tidligere. Rustad har en stemme og en intuisjon for rockens mest melodiske og intrikate reflekser som går utenpå det rent medrivende.