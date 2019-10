– Svenska Akademien er skittent. Forfattere bør ha moralsk ryggrad til å takke nei til Nobels litteraturpris.

Dette sier Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker i Morgenbladet, foran utdelingen av årets Nobelpris i litteratur.

Torsdag denne uken skal Svenska Akademien annonsere to prisvinnere, etter at skandalene rundt Akademien førte til at fjorårets prisutdeling ble avlyst.

«Jeg håper virkelig at de velger en forfatter som er tøff nok til å si nei takk», uttalte Bernhard Ellefsen til det svenske telegrambyrået TT sist uke, i en forhåndssak foran årets prisutdeling.

Ukultur

Ellefsen utdyper kritikken overfor Dagsavisen:

– Nobelstiftelsen burde fratatt Svenska Akademien ansvaret for å dele ut Nobelprisen. Akademien har ikke tatt noe oppgjør med ukulturen i egne rekker. Tvert imot har de reaksjonære kreftene i Akademien slått tilbake alle forsøk på gransking og endring. Organisasjonen er fortsatt like lukket og ugjennomsiktig. Hvis Akademien har noen som helst troverdighet igjen kan det bare skyldes glemsel, mener Bernhard Ellefsen .

Den Akademien-tilknyttede såkalte «kulturprofilen» Jean-Claude Arnault soner nå en fengselsdom for voldtekt. Dommen kom etter at svenske medier avslørte en rekke tilfeller av seksuell trakassering og overgrep fra Arnault, som er gift med Svenska Akademien-medlemmet Katarina Frostensson, og drev kulturklubben Forum med bl.a støtte fra Svenska Akademien. En advokatgransking viste at Arnault ved sju tilfeller skal ha lekket navnet på nobelprisvinneren før utdelingen.

Tvunget til å gå

Etter opprivende offentlige krangler ble Akademin-sekretær Sara Danius tvunget til å forlate Akademien, og flere tusen demonstrerte foran Akademiens lokaler til støtte for Danius. Tilsammen sju av Akademins atten medlemmer gikk av i protest våren 2018, slik at Akademin lenge ikke var vedtaksdyktig. Akademin ble beskyldt for å beskytte overgrepsmannen i sine egne rekker. Den omstridte, tidligere sekretæren Horace Engdahl ble sittende.

«For meg minner det om Trump-logikk. Før hadde folk avgått, skammen i seg selv ville fått dem til å forsvinne. Nå kan man bli sittende som eneste reaksjon», uttalte Ellefsen til TT, hvor han sammenligner den tidligere Akademien-sekretæren med Donald Trump. «Særlig Horace Engdahl er et typisk eksempel på en intellektuell som tror han er Jean Jaques Rosseau, som vil kritisere samfunnet og være i opposisjon, men som ender opp med å bli som Donald Trump», uttalte Ellefsen til TT.

– Dette er prinsipielt. Svenska Akademin skulle vært fratatt sitt ansvar for å dele ut prisen. Forfattere bør være frie og kritiske intellektuelle og må derfor si nei til å motta prisen, sier Ellefsen. Han er mangeårig anmelder i Morgenbladet og ble i 2014 tildelt utmerkelsen «Årets litteraturkritiker» av Norsk kritikerlag.

Kynisk forklaring

Ellefsen tror imidlertid ikke vinneren vil frasi seg prisen.

– Det vil nok ikke skje. Den sympatiske forklaringen er om vinneren mangler kunnskap om skandalene. Men det vil være lite sannsynlig. Den kyniske forklaringen er at det er vanskelig å si nei til verdens mest prestisjetunge pris og ni millioner kroner.

– Nobelprisen i litteratur kommer aldri overraskende på de som får dem. De som er aktuelle, vil ha hatt god tid til å sette seg inn i situasjonen og skandalene som har vært rundt Akademien. Den har vært bredt dekket i medier verden over, sier Ellefsen.

– Forfatterne som kan være aktuelle ønsker seg denne prisen. Philip Roth tok ikke lett på å ikke vinne nobelprisen. Salman Rushdies kone har skrevet om hvordan de satt og ventet ved telefonen hver første torsdag i oktober. De har hatt lyst på prisen lenge. Derfor vil de ikke takke nei.

– Jeg har et stort håp om at Margaret Atwood får Nobelprisen, og et lite håp om at hun sier nei til å motta den. Hun er en forfatter som trosser parnasset, og er engasjert i samfunnsdebatten på et annet nivå enn mange av hennes kolleger i Nobel-sjiktet. Hun er rebelsk nok til å kunne si nei, tror kritikeren.

Bøker

– Forslaget om å frata Svenska Akademin utdelingen av Nobelprisen var på Nobelstiftelsens bord. Dette kunne vært gjort. Det fins andre institusjoner i Sverige som kunne delt ut Nobelprisen og som ville være like gode til å vurdere litterær kvalitet, mener Ellefsen.

Voldtektsdømte Jean Claude Arnault. Foto: AFP/NTB Scanpix

I høst kommer det to bøker om Akademien-skandalen: Ute nå er «Svenska Akademien: Makten, kvinnorna och pengarna» av Sveriges Televisions undersøkende journalister Christian Catomeris og Knut Kainz Rognerud, som tidligere har stått bak en kritisk tv-dokumentar om Akademiens indre liv.

I november kommer «Klubben» av Matila Gustavsson, journalisten i Dagens Nyheter som avslørte overgrepsskandalene som ledet til Arnaults fall og det offentlige oppgjøret om makten i Akademin. Arnauld ble i desember dømt til to og et halvt års fengsel for to tilfeller av voldtekt, og svensk høyesterett avviste anken i mai i år, slik at Arnauld nå er i fengsel.

– Dette handler ikke om litterær kvalitet. Dette handler om voldtekt og korrupsjon. Det må gå foran hensynet til litterær kvalitet, sier Bernhard Ellefsen.

– Jean Claude Arnault har gjennom flere tiår trakassert og begått overgrep mot kvinner gjennom å bruke sin posisjon i kretsen rundt Svenska Akademien, som ektemann til Akademien-medlem Katarina Frostensson. Miljøet rundt Arnault representerte den typen elitistiske, kvinnefiendlige holdninger som han utøvde i praksis. Akademien ga ham ryggdekning. Horace Engdahl og Katarina Frostensson har i sine nye bøker kommet med rene støtteerklæringer til Arnault. I sin bok skriver Engdahl «hele vår litteratur begynner med et kvinnerov» - som om en og annen voldtekt er prisen å betale for høykultur. Det er for drøyt, sier Ellefsen.

Kong Carl Gustaf, som er Svenska Akademiens høye beskytter, måtte i fjor gripe inn og endre vedtektene i Akademien, som fastslo at medlemmene satt for livstid. «Tilliten til Svenska Akademien har tatt stor skade » fastslo Nobelstiftelsen selv. - En veldig lei historie, sa den svenske kongen selv til svensk TV i en oppsummering av 2018.

Vinnerne av Nobels litteraturpris for 2018 og 2019 annonseres av Svenska Akademien torsdag kl 13.

