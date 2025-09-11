Sex, løgn og videotape
«I kjærlighetens navn» er en treffsikker skildring av oppveksten med en pappa som tjente gode penger på porno i en puritansk tidsalder.
Maria Bonnevie og Trond Espen Seim spiller hovedrollene i TV-serien «I kjærlighetens navn», av Bård Breien.
Foto: Ihne Pedersen/Prime Video
TV-serie
I likhet med fjorårets «Team Havnaa» er dette en sann historie som fokuserer på
det motsetningsfulle forholdet mellom to brødre. Et underholdende familiedrama
fortalt med mye tidsriktig åttitallssjarm og røff humor: om outsidere med store
planer, som utfordrer sosiale normer og ender opp i klammeri med lovens lange
arm.
Bård Breien har puslet med dette selvbiografiske prosjektet i nærmere tjue
år, som ble produsert for strømmetjenesten Viaplay – og endte opp hos
konkurrenten Amazon Prime Video etter at rettighetene til en rekke norske
serier ble solgt på opphørssalg. Regissørens alter ego er
Balder Bang (Jonas H. Oftebro), som en sommerdag i 2006 inviterer slekt og
venner til barnedåp i familiens landsted.
Dette er en splittet familie:
foreldrene er skilt, og Balder har et anspent forhold til storebroren Bjørnar
(Jakob Oftebro) – som uten forvarsel har invitert pappa Lars (Trond Espen Seim)
til kalaset. En jovial rabagast som ankommer i en fiskeskøyte fra Danmark,
sammen med sin nye nakenmodell-kone Connie (Sus Wilkins). Den siste personen i
verden Balder vil se på denne dagen er faren som skakkjørte oppveksten hans, og
mamma Anne-Lise (Maria Bonnevie) reagerer med rent raseri over å bli ufrivillig
gjenforent med eksmannen som bedro henne på alle tenkelige måter.