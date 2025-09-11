Sex, løgn og videotape

I likhet med fjorårets «Team Havnaa» er dette en sann historie som fokuserer på det motsetningsfulle forholdet mellom to brødre. Et underholdende familiedrama fortalt med mye tidsriktig åttitallssjarm og røff humor: om outsidere med store planer, som utfordrer sosiale normer og ender opp i klammeri med lovens lange arm.

Bård Breien har puslet med dette selvbiografiske prosjektet i nærmere tjue år, som ble produsert for strømmetjenesten Viaplay – og endte opp hos konkurrenten Amazon Prime Video etter at rettighetene til en rekke norske serier ble solgt på opphørssalg. Regissørens alter ego er Balder Bang (Jonas H. Oftebro), som en sommerdag i 2006 inviterer slekt og venner til barnedåp i familiens landsted.

Dette er en splittet familie: foreldrene er skilt, og Balder har et anspent forhold til storebroren Bjørnar (Jakob Oftebro) – som uten forvarsel har invitert pappa Lars (Trond Espen Seim) til kalaset. En jovial rabagast som ankommer i en fiskeskøyte fra Danmark, sammen med sin nye nakenmodell-kone Connie (Sus Wilkins). Den siste personen i verden Balder vil se på denne dagen er faren som skakkjørte oppveksten hans, og mamma Anne-Lise (Maria Bonnevie) reagerer med rent raseri over å bli ufrivillig gjenforent med eksmannen som bedro henne på alle tenkelige måter.