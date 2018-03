Sett av 100.000

Kultur

På en uke har over 100.000 publikummere kjøpt billett til «Norske byggklosser». Det gjør komedien til den mest sette norske filmen fra 2018, melder Nordisk Film Distribusjon.

– At så mange mennesker har tatt turen til kinosalene på kun en uke, er utrolig, sier filmens ene produsent, Kjetil Omberg. Medprodusent Jørgen Storm Rosenberg mener noe av filmens appell handler om at publikum kjenner seg igjen.

Oppussingskomedien er inspirert av den norske klassikeren fra 1972. I den nye versjonen tok Atle Antonsen mål av seg til å overgå Wesenlunds åtte forskjellige roller fra 1972-filmen. Antonsen spiller hele elleve ulike skikkelser i 2018-utgaven av «Norske byggeklosser».

I andre roller møter vi blant andre Ine Jansen, Anders Baasmo Christiansen og Anne Marit Jacobsen, mens Arild Fröhlich har stått for regien.

Filmen beskrives som «en komedie om hva som skjer når drømmen om egen bolig blir et overveldende kaos», men ikke alle har ledd like hjertelig. Anmeldelsene har vært delte og blant de krasseste er VG – som trillet en toer på terningen.

Her løftes imidlertid Atle Antonsen fram, og det heter at han «gjør en drøss med roller – samtlige ulike versjoner av ting han har vært innom før, men et imponerende spekter like fullt».

– På filmer som dette er kritikere og publikum ofte i utakt. Så jeg er forberedt på litt juling. Filmkomedier får ofte dårlig mottakelse i sin samtid, konstaterte Atle Antonsen til Dagsavisen ved premieren sist uke.

(NTB/Dagsavisen)