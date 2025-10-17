Seriøse saker fra sør
Johan Reyneke lager knallbra biodynamiske viner i området Polkadraai Hills i Sør-Afrika.
Johan Reyneke er inne på polets bestillingsutvalg med et knippe svært bra biodynamiske viner fra Polkadraai Hills i Stellenbosch i Sør-Afrika.
Foto: Tore Bruland
Vin
Johan Reyneke la om til biodynamisk jordbruk, og det har
gjort bra ting for vinhuset Reyneke Wines, som i dag lager bedre vin enn
noensinne. Reyneke Wines ligger området Polkadraai Hills i Stellenbosch i Sør-Afrika, med vinmarkene vendt mot sør. Havet som ligger 10 til 14 kilometer unna, sørger
for kjølige vinder som gjør at vinmarkene får et moderat maritimt klima og
langsommere modning av druene.
Og det merkes på vinene. Jeg har blant annet testet to av
Reynekes «estateviner» laget på henholdsvis cabernet og franc og cabernet
sauvignon. Her er det ikke noen overmoden frukt eller for mye fat. Begge er
knallbra, druetypiske, strukturerte og «kjølige» viner som det ikke er noe tull
med.
Blant ukens viner er også Niepoort Poeirinho Baga 2021 som
er nyhet på polets basisutvalg. En herlig, slank, delikat og saftig rødvin med
hyggelige 11,5 prosent alkohol. Vinen er laget på druen baga og tåler godt
sammenlikning med en riktig så bra pinot noir.