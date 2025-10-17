Seriøse saker fra sør

Johan Reyneke er inne på polets bestillingsutvalg med et knippe svært bra biodynamiske viner fra Polkadraai Hills i Stellenbosch i Sør-Afrika. Foto: Tore Bruland

Johan Reyneke la om til biodynamisk jordbruk, og det har gjort bra ting for vinhuset Reyneke Wines, som i dag lager bedre vin enn noensinne. Reyneke Wines ligger området Polkadraai Hills i Stellenbosch i Sør-Afrika, med vinmarkene vendt mot sør. Havet som ligger 10 til 14 kilometer unna, sørger for kjølige vinder som gjør at vinmarkene får et moderat maritimt klima og langsommere modning av druene.

Og det merkes på vinene. Jeg har blant annet testet to av Reynekes «estateviner» laget på henholdsvis cabernet og franc og cabernet sauvignon. Her er det ikke noen overmoden frukt eller for mye fat. Begge er knallbra, druetypiske, strukturerte og «kjølige» viner som det ikke er noe tull med.

Blant ukens viner er også Niepoort Poeirinho Baga 2021 som er nyhet på polets basisutvalg. En herlig, slank, delikat og saftig rødvin med hyggelige 11,5 prosent alkohol. Vinen er laget på druen baga og tåler godt sammenlikning med en riktig så bra pinot noir.