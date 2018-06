Ser du på en TV-sending nå? Det blir stadig færre av deg

Kultur

Seertall for første kvartal 2018 viser at tradisjonell TV-seeing har rast med 40 prosent det siste året, for aldersgruppen mellom 30 og 39. Dette melder NRK selv på sine teknologi-sider NRK Beta. Tallene gjelder samlet TV-titting for alle kanaler, og er hentet fra Kantar TNS' tv-undersøkelse for første kvartal 2018.

– Dette viser en radikal endring i hvordan folk ser på TV, sier fungerende mediedirektør i NRK Marius Lillelien.

– Vi har sett denne utviklingen noen år allerede. Men 40 prosent nedgang i TV-tid for 30-39-alderen, det er veldig dramatisk, sier Lillelien.

– Den store bevegelsen vi så for et år siden i aldersgruppen 20-29, har nå flyttet seg oppover i alder. Nå er bevegelsen like stor mellom 30-39. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil fortsette. Neste år er det 40-49 som følger etter, bort fra lineær-TV, tror Marius Lillelien.

– Den grunnleggende endringen er at vi går fra en medieverden hvor vi blir servert en ferdig TV-kveld, til at alt innhold må bli valgt. Det betyr at vi må produsere innhold på en annen måte enn tidligere. Dette gir særlig store utfordringer for hvordan vi når ut med norsk innhold og norsk kultur, sier Lillelien.

Viser vei med «Line viser kroppen»

– NRK har vist at både vi og eksterne produsenter er gode til å produsere drama - store dramaserier som «Heimebane», målgruppe-drama som «Skam», eller humor-drama som «Side om Side». Det utfordrende er hvordan vi skal lage kultur-, vitenskap- og dokumentarprogrammer. «Line fikser kroppen» har nådd bredt ut i nye målgrupper gjennom NRK TV-spilleren, og er ett eksempel på hvordan man kan lage innhold på nye måter.

– Utviklingen går fortere i Norge enn i andre land. Derfor fins det ingen lærebok i hvordan vi skal møte dette, sier Lillelien.

– Dette er dramatisk også for de kommersielle kanalene. For NRK handler det om å produsere innhold på nye måter, mens finanseringen er stabil. De kommersielle tv-kanalene har en forretningsmodell som er bygd på reklame i lineær-tv. De må også finne en forretningsmodell som fungerer for det vi kaller en valgbar tTV-verden. Det er uløst, sier Lillelien.

Grunnlagstallene for undersøkelsen viser at lineær-tallene fortsatt er for store direktesendinger som sportsbegivenheter, Eurovision, eller NRKs «Minutt for minutt»-prosjekter. Men nyhetssendinger, tradisjonelle serier og ikke-direktesendt underholdning flytter seg fra lineær-TV til andre plattformer, skriver NRK Beta.

Fra 220 minutter til en time

For aldersgruppen 20-29 er antall minutter brukt på vanlig TV-titting knapt en fjerdedel av hva det var i 2010, viser undersøkelsen gjengitt i NRK Beta - fra drøyt 220 minutter i 2010 til knapt en time daglig i første kvartal 2018.

– Mediedebatten er preget av digitalisering i avisbransjen. Det er underkommunisert hvor dramatisk utviklingen er i TV-verdenen. Og det er ikke noe som skjer en gang i fremtiden, det skjer akkurat nå, sier Lillelien.

Mer Sumo

Tidligere denne uken ble det kjent at Fredrik Skavlan går over fra NRK til TV2 med sitt talkshow «Først og sist". Det hadde i snitt drøyt 700.000 seere på lineær-tv i 2017, men bare 35.000 på NRKs nettspiller NRK TV. Når "Først og sist" går over til TV2, vil det også bli en egen satsing på TV2s nett-TV-tjeneste TV2 Sumo. Nye distribusjonsformer for Skavlans populære talkshow skal ha vært blant forhandlingspunktene når Skavlan skulle fornye kontrakten med NRK, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi oppbemanner TV2 Sumo. Det viser at TV2 Sumo er vårt svar på denne utviklingen, sier TV2s kanaldirektør Trygve Rønningen til tallene i seerundersøkelsen gjengitt på NRK Beta.

– Utviklingen er alvorlig, men disse tallene kan være noe upresise. Tallene fra 2017 og 2018 er ikke direkte sammenlignbare på grunn av endringer i målemetoder. Grunnlagstallene våre er ikke like dramatiske, men viser samme tendens, kommenterer Rønningen.

Ny forretningsmodell

– Vi ser at også eldre seergrupper forlater lineær-tv i større grad enn før. Det er et industrielt skfite som vi tar på største alvor, understreker TV2-direktøren.

– NRKs mediedirektør Marius Lillelien har rett i dette utfordrer forretningsmodellen til kommersiell tv. Vi må finne en måte å lage TV på der seerne er interessert i å betale direkte, der man før har betalt gjennom å se reklame. Men det kan bli mye snakk om krise - jeg mener det ikke er en krise, TV er inne i en gullalder. Aktører som Facebook og Amazon satser nå på TV. TV er et interessant medium med store muligheter, sier Rønningen.

TV2 og NRK har i år delt på rettighetene til fotball-VM, og begge kanalene forventer høye seertall:

– Når fotball-VM starter neste uke, vil vi se at lineær-tv ikke er spesielt dødt, kommenterer Marius Lillelien.

