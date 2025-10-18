Seierherrenes forfatter Roy Jacobsen er død, 70 år gammel

Roy Jacobsen har siden debuten i 1982 gitt ut over 25 bøker og er oversatt til over 40 språk, skriver forlaget Cappelen Damm i en pressemelding.

– Familien vil rette en stor takk til alle de fantastiske menneskene på Rikshospitalet for deres enorme innsats og engasjement for Roy, fra start til aller siste slutt, heter det videre.

Jacobsen gikk i september igjennom den siste av tre vellykkede operasjoner i 2025. Han fikk et nytt blodåresystem rundt hjertet etter at han i 2023 måtte hasteopereres. Like etter den siste operasjonen fikk han lungesvikt, som han kjempet mot i flere uker, men dessverre ikke klarte å overvinne, skriver forlaget.

Han etterlater seg kona Anneliese Pitz, to barn og sju barnebarn.

– Glødende interesse for Nord-Norge

– I dag har vi mistet en stor forfatter og en nær venn av forlaget. Roy var en historieforteller av de sjeldne, en utsøkt stilist, enormt kunnskapsrik og med et hjerte for de oversette og glemte sider ved vår historie, sier redaksjonssjef John Erik Riley for norsk skjønnlitteratur hos Cappelen Damm.

– Ikke minst gjaldt det den glødende interessen for Nord-Norge, som han skrev så varmt og detaljert om, blant annet i «Seierherrene» og i bøkene fra Barrøy. Disse romanene, som nådde hundretusener, er en fryd å lese, fortsetter han.

Internasjonalt har Roy Jacobsen også en høy stjerne. Financial Times omtalte «De usynlige» som «blunt and briljant», ifølge Riley.

– En sjeldent presis formulering som kan gjelde mye av forfatterskapet, uten at den på noen måte oppsummerer det hele. For oss i forlaget var Roy en samtalepartner og en god venn, en som kom med bokanbefalinger, likte uenighet og en god diskusjon, ofte sendte meldinger fra sine mange reiser og var herlig å snakke med og le sammen med, sier Riley.

Han sier tapet for forlaget knapt kan beskrives.

Priser i inn- og utland

Roy Jacobsen har mottatt det meste av litterære priser, blant annet Tarjei Vesaas' debutantpris, Kritikerprisen, Ungdommens Kritikerpris, Riksmålsprisen, Bokhandlerprisen, Gyldendalprisen, og han ble to ganger nominert til Nordisk råds litteraturpris.

I 2017 ble Roy Jacobsen shortlistet til The Man Booker International Prize for «De usynlige» som den første norske forfatter noensinne. I 2023 ble Jacobsen tildelt St. Olavs Orden for «sitt enestående forfatterskap».

Debuten kom i 1982 med novellesamlingen «Fangeliv», som han altså fikk debutantprisen for. Men det var med generasjonsromanen «Seierherrene» (1991) han fikk sitt store gjennombrudd.

Andre sentrale verk er «Vidunderbarn» (2009), «De usynlige» (2013), «Hvitt hav» (2015), «Rigels øyne» (2017) og «Bare en mor» (2020).

I 2022 kom romanen «De uverdige» om en gjeng gutter og jenter i Oslo under den tyske okkupasjonen.

Så sent som i mars i år vant Roy Jacobsen Musikkforleggernes pris for operaen «Ingrid fra Barrøy» sammen med Gisle Kverndokk og Ivar Emil Tindberg.

Anders Heger: – En ustoppelig kraft

Venn og forfatterkollega Anders Heger minnes Roy Jacobsen som en tydelig stemme for en hel generasjon.

– Det er stort tap for norsk litteratur, og ikke minst et stort tap for familien. Han var stemmen til en hel generasjon, forteller Anders Heger til NTB.

Han minnes Jacobsen som en nær og god venn, og som en person som alltid var tilstedeværende.

– Han var en tilsynelatende ustoppelig kraft, sier Heger.

Som forfatter beskriver han Jacobsen som en som stilte høye krav til seg selv, og som stadig jaktet på perfeksjon.

– Det viste seg i litteraturen. Han gjorde et sterkt inntrykk på omgivelsene, ikke bare som forfatter, men også gjennom sitt politiske, samfunnsmessige og sosiale engasjement. Et menneske som møtte ham, glemte det aldri, forteller Heger.

Støre: – Norsk litteratur har mistet en av våre aller største

– Med sorg har jeg mottatt budskapet om at Roy Jacobsen har gått bort, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Roy Jacobsen var en av de store fortellerne i norsk litteratur. I bøkene hans finner vi kysten, arbeiderklassen, krigen – men fremfor alt mennesket. Han satte ord på det norske livet og landskapet med ærlighet, innsikt og et modig blikk, sier Støre i en melding til pressen.

Støre sier norsk litteratur nå har mistet en av våre aller største forfattere.

– Roy Jacobsen etterlater seg et rikt og variert forfatterskap som var både dypt norsk og dypt menneskelig. Bøkene hans vil fortsette å berøre oss i årene som kommer.

– Roy Jacobsen var også min venn. Jeg vil savne hans omtanke, ærlighet og klare tale med ris og ros uten filter. Jeg vil savne ham, avslutter Støre.