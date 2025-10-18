Seierherren har forlatt oss

Dette er et minneord. Innholdet, inkludert eventuelle feil, står for skribentens regning.



Tre heftige hjerteoperasjoner på rappen. Uten dem var han sjanseløs, sa legene. Da ville han dø innen kort tid. Med dem, regnet Roy Jacobsen med å kunne leve lenge. Han hadde mye han følte ugjort. Bøker som skulle leses. Romaner som skulle skrives. Kone og to barn han ville være sammen med. Venner. Barnebarn han ville se vokse opp. Allslags prosjekter.

Han var optimist. Takknemlig for helsevesenet. Fortalte media at han følte at han med de første operasjonene hadde fått en ekstrarunde. At han kom til å bli sterk som en bjørn igjen.