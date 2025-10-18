Roy Jacobsen.
Mimsy Møller
Seierherren har forlatt oss
Han gikk for en ekstrarunde. Men den ble så altfor kort. Roy Jacobsen døde som han levde: Optimistisk kjempende.
Dette er et minneord. Innholdet, inkludert eventuelle feil, står for skribentens regning.
Tre heftige hjerteoperasjoner på rappen. Uten dem var han
sjanseløs, sa legene. Da ville han dø innen kort tid. Med dem, regnet Roy Jacobsen
med å kunne leve lenge. Han hadde mye han følte ugjort. Bøker som skulle leses.
Romaner som skulle skrives. Kone og to barn han ville være sammen med. Venner. Barnebarn
han ville se vokse opp. Allslags prosjekter.
Han var optimist. Takknemlig for helsevesenet. Fortalte
media at han følte at han med de første operasjonene hadde fått en ekstrarunde.
At han kom til å bli sterk som en bjørn igjen.