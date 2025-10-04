Sean «Diddy» Combs dømt til over fire års fengsel

Rapper og produsent Sean «Diddy» Combs er dømt til fire år og to måneder i fengsel for seksuell utnyttelse.

En rettstegning av Sean «Diddy» Combs viser ham gråtende i rettssalen fredag.
NTB-Reuters-AP
Publisert
Lesetid: < 1 min

Straffeutmålingen fant sted i en domstol på Manhattan fredag. Combs har sittet fengslet siden 16. september i fjor.

Combs gråt i retten og sa at oppførselen hans har vært motbydelig, skammelig og syk.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om minst elleve års fengsel.

55-åringen sto tiltalt for voldtekt, seksuelle overgrep og menneskehandel gjennom to tiår, men ble kun dømt på punktene om seksuell utnyttelse av sin tidligere kjæreste Cassie Ventura og en annen tidligere kjæreste.

Etter en to måneder lang rettssak ble Combs funnet skyldig i å ha transportert mannlige prostituerte for å delta i narkotikadrevne, seksuelle forestillinger med kjærestene hans mens han så på, filmet og onanerte.

Hip-hop-mogulen har allerede sittet varetektsfengslet i over ett år, og forsvarerne hans mener det holder. De har bedt om at han løslates og har blant annet lagt vekt på at han ifølge dem har vært «hendelsesfri» i fengselet, og at han har blitt rusfri for første gang på et kvart århundre.

Combs er blant de mest kjente hiphop-produsentene og rapperne i USA og var spesielt populær på 1990- og starten av 2000-tallet.

Han har vunnet tre Grammy-priser og har stått bak tungvektere som blant andre Notorious B.I.G., Mary J. Blige og Usher.

(©NTB)

Sean «Diddy» Combs er dømt for seksuell utnyttelse av to ekskjærester. Påtalemyndigheten ba om elleve års fengsel.
seksuell utnyttelse fengsel hip-hop kultur rettssak sean combs
Powered by Labrador CMS