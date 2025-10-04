Sean «Diddy» Combs dømt til over fire års fengsel

Straffeutmålingen fant sted i en domstol på Manhattan fredag. Combs har sittet fengslet siden 16. september i fjor.

Combs gråt i retten og sa at oppførselen hans har vært motbydelig, skammelig og syk.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om minst elleve års fengsel.

55-åringen sto tiltalt for voldtekt, seksuelle overgrep og menneskehandel gjennom to tiår, men ble kun dømt på punktene om seksuell utnyttelse av sin tidligere kjæreste Cassie Ventura og en annen tidligere kjæreste.

Etter en to måneder lang rettssak ble Combs funnet skyldig i å ha transportert mannlige prostituerte for å delta i narkotikadrevne, seksuelle forestillinger med kjærestene hans mens han så på, filmet og onanerte.

Hip-hop-mogulen har allerede sittet varetektsfengslet i over ett år, og forsvarerne hans mener det holder. De har bedt om at han løslates og har blant annet lagt vekt på at han ifølge dem har vært «hendelsesfri» i fengselet, og at han har blitt rusfri for første gang på et kvart århundre.

Combs er blant de mest kjente hiphop-produsentene og rapperne i USA og var spesielt populær på 1990- og starten av 2000-tallet.

Han har vunnet tre Grammy-priser og har stått bak tungvektere som blant andre Notorious B.I.G., Mary J. Blige og Usher.

(©NTB)