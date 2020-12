Mens den sittende presidenten gjør det han kan for å benåde alle som har støttet hans egne overtramp, henrette folk han ikke liker, og generelt gjøre det han kan for å ødelegge mest mulig de få ukene han har igjen i embedet, er det ganske fint å bli minnet på at det en gang fantes stil i Det hvite hus.

At USA en gang hadde en president som leste bøker, som brydde seg om film, om kunst, og om musikk. Som fortsatt gjør det.

Denne uka delte eks-president Barack Obama en liste over sine favorittlåter for 2020. Til å lage den fikk han hjelp av familiens «musikkguru», datteren Sasha.

– Jeg håper dere finner en ny sang eller to å lytte til, skrev han, i et innlegg som så langt er likt over 2890.900 ganger og gjentvitret over 32.600 ganger.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4 — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020

Og her er Obamas liste igjen:

1. ‘Savage Remix’ – Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

2. ‘Love Is The King’ – Jeff Tweedy

3. ‘FRANCHISE’ – Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.

4. ‘Nada’ – Lido Pimienta ft. Li Saumet

5. ‘Can’t Do Much’ – Waxahatchee

6. ‘The Bigger Picture’ – Lil Baby

7. ‘Ghosts’ – Bruce Springsteen

8. ‘Levitating’ – Dua Lipa ft. DaBaby

9. ‘The Climb Back’ – J. Cole

10. ‘Repeat’ – J Hus ft. Koffee

11. ‘Damage’ – H.E.R.

12. ‘Summer 2020’ – Jhené Aiko

13. ‘Brave’ – Ruston Kelly

14. ‘Uwrongo (Edit)’ – Prince Kaybee, Shimza, Black Motion & Ami Faku

15. ‘Better Distractions’ – Faye Webster

16. ‘Lemonade’ – Internet Money ft. Don Toliver, Gunna & NAV

17. ‘Blue World’ – Mac Miller

18. ‘CUT EM IN’ – Anderson .Paak ft. Rick Ross

19. ‘Starting Over’ – Chris Stapleton

20. ‘Mecca’ – Spillage Village, Jid & EARTHGANG

21. ‘La Difícil’ – Bad Bunny

22. ‘Essence’ – WizKid ft. Tems

23. ‘All My Girls Like To Fight’ – Hope Tala

24. ‘Kyoto’ – Phoebe Bridgers

25. ‘SUN CAME OUT’ – Gunna

26. ‘Remember Where You Are’ – Jessie Ware

27. ‘4 My Ppl’ – Goodie Mob

28. ‘Distance’ – Yebba

29. ‘one life, might live’ – Little Simz