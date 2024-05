Norgesaktuelle Jo Koy: – Stand up fyller hjertet mitt

---

Jo Koy

53 år gammel.

Har fire tidligere stand-up-spesialer for Netflix.

Aktuell med verdensturneen «Funny is Funny World Tour».

Kommer til Oslo Spektrum 5. mai.

Kommer til Grieghallen i Bergen 7. mai.

---

– Hva kan du fortelle meg om det nye materialet og turneen du er på?

– Dette blir den femte spesialen min for Netflix, som slippes den 4. juni. Så alt materialet er splitter nytt! Mye av innholdet handler om å se tilbake på min egen ungdom, og hvordan sønnen min nå har fylt 21, og er i ferd med å bli en voksen mann. Det er et nytt kapittel i livet mitt jeg er nødt til å bli vant med.

– Han heter også Jo, sant?

– Jepp! Men det er ikke en Jr, han har forskjellig mellomnavn.

– Føler du et behov for å oversette komikken din til et annet kulturelt språk, ut ifra hvor du er hen i verden?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det altså. Jeg var i Norge i fjor sammen med sønnen min, og han også synes det var et helt fabelaktig sted å være. Vi kunne ikke slutte å snakke om det. Vi satt sånn pris på kulturen og folket, men til slutt innser man at vi er veldig like alle sammen. Det spiller ingen rolle hvor man er i verden. Til syvende og sist så ler vi og gråter vi alle sammen. En forelder i Oslo relaterer til materialet mitt gjennom mine historier om sønnen min, for eksempel.

– Spesielt når jeg er på deres side av Atlanteren synes jeg den type humor fungerer fint. Men, for all del, man må jo bare prøve seg fram litt. Øyeblikket du begynner å tvile på deg selv er øyeblikket du taper litt av hvem du er, og hva som gjør deg unik. Også handler det om å ta inn stedet du er litt. Folkene, kulturen – for å så gjøre litt narr av det. Det er greit å gjøre narr av ting om man også er villig til å gjøre narr av seg selv, har jeg erfart.

– Jeg la merke til at du har to opptredener i Norge – en i Oslo og en i Bergen. Du har kun én opptreden i Sverige, så jeg vil takke deg for at du hater Sverige så mye.

– Haha, nei! Det er morsomt det forholdet dere har med Sverige. Australiere har det samme med New Zealandere, har jeg merket meg.

2022 CinemaCon - Universal Pictures and Focus Features Jo Koy på CinemaCon i 2022. (Chris Pizzello/AP)

– Men som amerikaner, blir det vanskelig å skille de skandinaviske landene fra hverandre? Jeg mener, likt språk, ganske lik kultur og så videre?

– For å være ærlig – jeg prøver egentlig ikke så mye heller. Men for all del, når jeg er ute og reiser er jeg veldig glad i å bli kjent med stedene jeg besøker, finne ut hva folk liker og misliker. Jeg prøver å i det minste reflektere stedene jeg besøker, slik at showet blir en mer unik opplevelse, og de vet at showet er for dem. Så finnes det enkelte ting som man har til felles uansett. De fleste i Oslo kjenner kanskje ikke til hvor dritfrustrerende dårlig LAX i Los Angeles er som flyplass, men de vet hvor slitsomt det er å fly masse. Og da har man en kobling, sant. LAX er faktisk så frustrerende. Man må forberede seg mentalt i to dager før man drar dit, og det er alltid et komplett sirkus. Flyplassen i Oslo forresten – der flyter det godt. Der har dere gjort noe riktig.

– Det blir vel greit mye reising som komiker?

– Absolutt, det er non stop altså. All reisingen er faktisk det som føles som arbeidet. Det er alltid forsinkelser, tapt bagasje, dyr og dårlig mat. Å komme meg opp på scenen i Oslo er bare hyggelig. Folk sparer jo penger i et helt år for å reise til Norge og oppleve landet, mens jeg kan reise dit med jobben på en tirsdag. Jeg er veldig glad i Oslo. Jeg elsket det forrige gang jeg var der. Dere har skjønt det, liksom. Det er så fint der. Ja, det var kaldt, men lufta var så frisk og god. Du føler deg sunnere av å være der. Folkene, kulturen, maten, arkitekturen. Alt var herlig. Det blir da ekstra viktig å klare å lene seg tilbake å nyte oppholdet man har der.

– Har du tid til det, da?

– Det kommer til å bli litt mer heseblesende denne turneen, det blir det. Jeg skal få til hele denne Europaturneen på tre uker, så det blir nok litt tungt. Men tro du meg, jeg skal nok få det til! Jeg kommer neppe til å få meg noe søvn før jeg er hjemme igjen, og da kommer jeg til å sove fire dager i strekk. Men det er viktig for meg å oppleve litt på denne turneen. Jeg har jo sønnen min med meg, og jeg har lyst til å dele alt dette med ham. Vi lærer så mye sammen, og det er minner vi deler som vi kommer til å ta med oss resten av livene våre.

– Hvilken europeisk by er det morsomt å opptre i?

– Jeg må nesten si Amsterdam altså! Forrige show der var helt sinnssykt. Men strengt tatt, jeg har ikke hatt det kjipt i eneste europeisk by. Det hender folk spør meg om det i statene noen ganger: «Var det vanskelig å få en god latter?» Men det er egentlig ikke det, altså. Jeg har det dritkult hver gang jeg er i Europa.

81st Annual Golden Globe Awards Press Preview Jo Koy fra Golden Globe, hvor han var vert i 2024. (Ashley Landis/AP)

– Hva gjør en komiker til en komiker? Det er mange som har venner og bekjente som kan være hysterisk morsomme, men det betyr vel neppe de hører hjemme på en scene. Har du noen tips til de som føler en tiltrekning mot scenen?

– Vel, for det første så må du elske det. Virkelig elske det. Du må elske å se på det, høre på det, hele kunstformen. Også må man til en viss grad være skapt for det også. I tillegg til det er man nødt til å være villig til å slite en stund. Noen ganger har jeg et show klokken sju og et nytt klokken ni, og publikum kan være helt annerledes fra gang til gang. Da krever det en omstilling.

– Hva gjør komedie for deg?

– Komedie gjør hele sjelen min lykkelig, altså. Det fyller hjertet mitt. Å få folk til å le, jeg kan ikke forklare det engang. Det er en så bra ting.

– Blir du fremdeles nervøs før et show?

– Jeg lyver litt hvis jeg sier jeg blir det. Altså, det er en viss form for nerver, men det er mer en form for å være gira. Jeg føler mer «okei, kan vi sette i gang snart?»

– Materialet ditt slår meg som ganske upolitisk. Gjør du et poeng ut av å unngå det eller er det bare ikke din stilart, på en måte?

– Preferanser innen standup blir mye av det samme som i musikk, egentlig. Jeg mener, hvor ofte møter du noen som sier «Yes, jeg liker all musikk. Death metal, country, rap, elektronisk – absolutt alt!» Mange har allikevel en viss subjektiv bredde, slik er det med standup også. En kar bruker hånddukker, noen andre involverer musikk, også har du en som er politisk. Når jeg vokste opp elsket jeg å høre på Louis Anderson, Cosby, Eddie Murphy. Og Dennis Wolfberg! Jeg elsker å høre disse komikerne snakke om familien sin og barna sine. Selv som barn elsket jeg det, for jeg kunne relatere til det med å se på min egen far, for eksempel. Derfor ble denne tematikken naturlig for meg da jeg gikk opp på scenen.

– Du begynte i Las Vegas. Er ikke det et tungt sted å begynne?

– Huff, ja, spesielt i 1989! Da jeg begynte der, var det ingen stand up-klubber. Det er dit komikerne dro for å pensjonere seg, sant. Det har blitt litt hippere og yngre med tiden. Den gang måtte jeg leie hele scener, arrangere showene selv, hyre komikere – alt sammen. Jeg lagde også flygeblader jeg sto ute på gaten med, og prøvde å spe på inntekten med litt reklame der også.

– Det var tungt, men jeg måtte komme meg på scenen.

– Savner du noe av det arbeidet fra den tiden?

– Jeg er faktisk litt glad i det. Jeg setter spesielt pris på det nå, når jeg skal lage en ny spesial, for jeg har allerede vært produsent. Jeg har vært promotør. Jeg har vært komikeren. Jeg har erfaring med alle rollene, så det er ikke noe nytt for meg. Derfor kan jeg sette pris på det.

2021 People's Choice Awards Jo Koy med komiker Chelsea Handler. Koy var fast gjest i 140 episoder av hennes talkshow Chelsea Lately. (Jordan Strauss/AP)

– Hvem er yndlingskomikerne dine nå om dagen?

– Ah, det er veldig mange yngre, flinke komikere nå om dagen. Du må sjekke ut Asif Ali, han er kjempemorsom. Joey Guila også, han tar jeg jo med meg på turné. Han er jo helt opplagt spesiell for meg akkurat nå. Det finnes så mange! Nicky Paris, for eksempel. Og Matteo Lane. Han er skikkelig morsom. Han fant jeg rett før pandemien, og han har bare blitt morsommere og morsommere.

– Hvordan ser skriveprosessen din ut som komiker? Setter du deg ned for å skrive liksom, eller hvordan strukturerer du prosessen?

– Jeg tar egentlig med meg ting rett opp på scenen for å teste materialet først. Jeg føler jeg setter begrensninger for meg selv med en gang jeg skriver det ned. Så hvis for eksempel noe morsomt skjer i løpet av dagen, så tar jeg med meg det opp på scenen for å gjenskape det og for å se om det kan ha en plass i settene jeg skal fremføre siden.

– Du forteller jo ofte historier. Det må vel ta litt tid å sette sammen forskjellige morsomme historier til et sømløst show?

– Ja, jeg er veldig glad i historieformatet. Historiefortelling i stand up gir rom for alle elementene. Set up, premisser, tilbakeblikk, alt sammen. Men å fortelle en historie som om jeg bare snakker med deg, det er absolutt min favoritt. Men ja, det kan ta litt tid. Man må bygge det opp over tid, og med tid kan man hente det fram lettere fra hukommelsen også.

– Opptrer du fremdeles på små klubber? Her i Oslo opptrer du jo i Spektrum, og i London er du jo i O2.

– Ja, jeg er fremdeles veldig glad i småklubber. Det er veldig god trening – det er jo det klubbene er der for, du må være skarp og klar. Men når det kommer til å jobbe på nytt materiale, så gjør jeg jo det på denne turneen også. Jeg sniker inn ting her og der, og ser om det fungerer.

– Du som er så glad i scenen, og liveopptredener, hva gjorde du under covid?

– Jeg må nesten innrømme at virkelig satte pris på tiden jeg fikk med familien min under covid. Jeg er på turné og opptrer nesten hele tiden, så det jeg fikk ut av den tiden var å faktisk kunne tilbringe tid med sønnen min, og se han vokse opp. Og takk gud for at jeg hadde muligheten til det økonomisk, for det var helt uvurderlig for meg. Det er magisk for enhver forelder – å se sønnen eller datteren sin bli voksen foran dine egne øyne. For meg var pandemien en oppvekker sådan. Jeg måtte ta det roligere. Sammen med familien leide vi faktisk en buss og kjørte fra delstat til delstat. Vi dro til Grand Canyon. Det var magisk.

– Kommer du til å pensjonere deg noen gang?

– Jeg elsker måten komiker George Carlin ga seg på. Han sa jo egentlig «jeg driter i hvor gammel jeg er. Jeg skal på den scenen». Slik ønsker jeg å pensjonere meg. Jeg skal dø på den scenen! Det er hva jeg forelsket meg i da jeg var 10 år gammel, da jeg så Eddie Murphy fremføre showet «Delirious» på HBO. Og da jeg var 15, så jeg ham live på Seattle Coliseum og forelsket meg i stand up.

