Regjeringen redder Rommen Scene: – Vi er så glade for dette

Det er ikke hver dag et lite teater får lov til å bli såkalt fast post på statsbudsjettet. Men så er heller ikke Rommen Scene helt som andre teatre.

– Vi mener denne satsingen her på Rommen Scene er unik. Den er så viktig i det å få fram nye stemmer og en ny spillearena, som gjør teateret tilgjengelig for et nytt publikum. Derfor får de nå fast post, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til Dagsavisen.

Glede og stolthet

Vi treffer henne inne i Rommen Scenes lokaler, der hun nettopp har fortalt at regjeringen for statsbudsjettet for 2024 foreslår en økning på 4 millioner til drift , og at teatret fra nå av altså får en fast post på statsbudsjettet. I tillegg får teatret bevilget 1,35 millioner kroner for resten av 2023, og det samme beløpet for 2024. Kultur- og likestillingsministerens nyhet ble naturlig nok svært godt mottatt av blant andre Rommen Scenes kunstneriske leder Belinda Raza, sjef for Det Norske Teatret (DNT) Erik Ulfsby, påtroppende DNT-sjef Kjersti Horn, Oslo-byråd Rina Mariann Hansen og leder for Stovner bydelsutvalg (BU), Rashid Nawaz.

– Vi er så glade for dette, sier Ulfsby, som var den som var sentral bak DNTs satsing på en egen satellittscene i Groruddalen tilbake i 2019. Siden har Rommen Scene hatt stor suksess blant annet med teaterversjonen av Zeshan Shakars roman «Tante Ulrikkes vei», og konsertforestillingen «Blokk til blokk».

– Vi satset på historier og gode krefter fra denne dalen. I året før pandemien trakk vi masse folk hit, og hadde et belegg på 93 prosent på forestillingene, forteller Ulfsby.

– Denne scenen har gitt stolthet til ikke bare Stovner bydel, men stolthet til hele Groruddalen, mener BU-leder Nawaz.

– Veldig krevende

Kulturministeren understreket hvor viktig hun syns det er at teateret tar vare på Groruddalens mangfold, identitet og historier.

– Jeg er opptatt av historiene fra Groruddalen fortelles. Vi trenger alle å få høre og se historier bli fortalt slik at vi kjenner oss igjen. Det å komme fra et sted, den identiteten tar du med deg hele livet. Det er ikke bare noe du skal ha for deg selv, du skal dele det med resten! Derfor er det som skjer her Rommen Scene ekstremt viktig, sier Jaffery, som samtidig ikke la skjul på en annen grunn til at regjeringen går inn for å sikre driften. Driftsstøtten blir formelt en del av moderteatret DNTs budsjett, men er øremerket Rommen Scene. Generelt er DNT ifølge Klassekampen ett av de åtte største norske teatrene som sliter med store underskudd etter de magre pandemiårene. Dette er trolig også en viktig grunn til at regjeringen nå redder Rommen Scene.

– Jeg skal selvfølgelig snakke mer med DNT om den økonomiske situasjonen, for den er utfordrende. For å avhjelpe noen av de utfordringene, har det vært viktig for oss å støtte Rommen Scene, sier Jaffery.

– Den overordnede situasjonen for DNT er veldig krevende, og ville nok fått konsekvenser her også, sier også Ulfsby.

– Mer enn bare en scene

Tidligere kulturbyråd Rina Mariann Hansen var også svært glad for å se at staten går inn i Rommen Scene. I 2019 var det hun som sørget for at ansvaret for driften av Rommen Scene ble overført fra Stovner bydel til kulturetaten i Oslo kommune. Da hadde Rommen Scene i nærmere et tiår blitt finansiert av Stovner bydel, noe som gjorde teatret sårbart for kutt når bydelen iblant måtte prioritere andre oppgaver.

– Det at Rommen Scene ble en del av kulturetaten, la nok grunnmuren for at staten går inn i dag. Men fortsatt er det slik at det er Oslo kommune som sørger for at scenen kan holde til her som en del av Rommen skole. Dette er nemlig noe mer enn bare en scene, det har blitt et bredt kultur- og aktivitetshus, sier Hansen til Dagsavisen.

Gaute Adela Aastorp Cudjoe (til venstre) som Jamal og Manish Sharma som Mo i teaterversjonen av Zeshan Shakars «Tante Ulrikkes vei» (Erika Hebbert)