Jim Jefferies til Norge

Geoff James Nugent heter han, men du kjenner han kanskje bedre under navnet Jim Jefferies? Komikeren slo igjennom med en vits om våpenkontroll i USA, eller mangel på sådan og ble en kjæledegge for venstresiden i USA. Dog måtte Jefferies selv gå ut og bekrefte at, jo en del faktaopplysninger i vitsen er rett og slett sludder. «Det er en vits», forsvarte han seg med.

Til neste år skal mannen på en aldri så liten turnè i Norge. Oslo, Stavanger og Bergen får alle besøk av komikeren fra Australia. Billetter til showene legges ut fredag.

Det har gått fem år siden sist han var i landet. Showet denne gangen heter «Give ‘Em What They Want». Du kan oppleve Jim Jefferies i Oslo Spektrum 25. april, Grieghallen og Bergen 26. april samt Stavanger Konserthus 27. april. Neste år altså.

Det store gjennombruddet kom i 2009 med den kritikerroste HBO-spesialen «I Swear to God». Han ble et stort navn i USA med showet «BARE», og så «Freedumb» der amerikanere og særlig Trump fikk gjennomgå.

Hjemme i Australia satte han sinnene i kok når han gjorde stand up av voldtekt, og visse amerikanere la han for hat når han fulgte opp med «gun control». I ettertid har han altså innrømmet at han fant på en del av tallene om våpenkontroll.

«Jeg står bak alt jeg sier, men jeg mener det ikke alltid... bare nesten», har Jim Jefferies selv sagt.

