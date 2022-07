Hele Oslo ler i juli

– Det er perfekt underholdning, noe digg og litt alternativt å finne på, sier komiker Hani Hussein til Dagsavisen.

Fellesferien er i gang og de store konsert- og teaterscenene har tatt sommerferie. Oslo er likevel fullt av folk, kanskje ekstra ivrige i år på å ta livet tilbake og fylle sommerkveldene. SALT sin kulturmeny er nå fullspekket av et humorprogram, og tirsdag 12. juli sparker de i gang Oslo Humorfest volum 2, etter suksess tidligere i vår. Årets humorfestivalen arrangeres av Thea Thorkildsen og Jørgen Lervik Dahlstrøm, og blant komikerne som fyller programmet er Hani Hussein, som tirsdag kveld skal stå på scenen med flere andre komikere og showet «Latenight med Hani Hussein og venner».

– Jeg tror det blir ganske gøy, jeg gleder meg veldig.

Oslo Humorfest er som en slags russetid for Norges komikere, hvor alt fra svært erfarne til de aller ferskeste samles.

– Man bare går fra show til show, og hele uka samles komikere. Det er veldig gøy, og litt russetid-vibe, sier Hussein.

Sommer i Oslo SALT tilbyr både kulturopplevelser, musikk, sauna og badstue i Oslo sentrum. (Jil Yngland / NTB)

Humor i dystre tider

De siste ukene har nyhetsbildet vært dekket av flere brutale overskrifter: Pride-skyting i Oslo, drap på en kjent psykiater i Sverige og skyting på et kjøpesenter i København og under en 4. juli-markering i USA. Om det er innafor å tulle med de siste ukenes hendelser eller ikke, mener Hussein er helt avhengig av komikeren.

– Nå må komikere se seg selv i speilet og tenke over hvilket nivå vi ligger på. Noen er gode nok til å ta opp disse temaene, andre er ikke det. Man vil ikke ødelegge kvelden til noen ved å nevne noe uten å ha en bevisst vinkling eller observasjon på det.

Selv har hun valgt å gå for et lettbeint show som skal gi publikum en pause fra nyhetsbildet den siste tiden, men det mener hun er opp til hver enkelt komiker å avgjøre.

– Er det lettere eller vanskeligere å lage et humorshow i en periode med flere brutale hendelser tett på?

– Jeg tror ikke det har så stor påvirkning på resultatet. Folk er flinke til å skille mellom nyheter og underholdning. Jeg tenker ofte at alt ikke er morsomt, for hadde det vært det hadde alle vært morsomme. Det kommer helt an på hva slags ferdigheter man har, men det krever en viss selvinnsikt.

– Noen lager show hvor det er komikeren mot publikum, og kanskje om å gjøre å sjokkere. Jeg tenker heller at jeg er på lag med publikum, og at hvis jeg har det gøy på scenen, får de en morsom kveld. Er det et tema de ikke vil høre om, vil heller ikke jeg snakke om det, svarer Hussein.

Mangfold og adrenalin

Når Oslo byr på sol og varme grader, tror Hussein at underholdning og humor i finvær er et fristende alternativ. I utvelgelsesprosessen av hvem som skulle bli med henne på scenen i «Latenight med Hani Hussein og venner», var hun opptatt av å vise motsetninger og mangfold.

– Det siste jeg vil er å ha en line-up med mange hvite menn og meg. Hvis Hani Hussein-show er fullt av kun hvite menn, tror jeg ikke jeg er den eneste som blir skuffa. Men utenom det er jeg åpen for alle former for komikere. Det er kjedelig med et show hvor alle tenker som meg, så jo berede spenn det er mellom oss, jo bedre.

På spørsmål om hun blir nervøs for et show og frykter det reelle alternativet det er at folk ikke ler, nøler hun ikke før hun svarer:

– Det er kjipt når folk ikke ler, men jeg går ikke rundt og er nervøs i dagevis. Da hadde jeg vært nervøs konstant, og det er det ingen som orker.

– Men altså, noen ganger, rett før jeg går på scenen, tenker jeg: hva i alle dager driver du med, Hani. Den tanken varer i et splitt sekund, og så klarer jeg å kjøre over den.

Hussein begynte å prøve seg som komiker noen år før pandemien og opplever at hun nå, etter flere avbrytelser grunnet nye tiltaksregler, endelig har kommet inn i siget igjen. Nå har hun scenetid kontinuerlig, som bidrar til å gjøre nervøsiteten mindre og mindre.

– Men plutselig kommer det, og det er jo litt spennende også. Det er gøy å få adrenalin. Også er det så mye morsommere når det går bra, at man glemmer de gangene det går dårlig.

Thea Thorkildsen og Jørgen Lervik Dahlstrøm arrangerer Oslo Humorfest. (Privat)

50 forestillinger

Jørgen Lervik Dahlstrøm, som er en av årets to arrangører av humorfestivalen, sier til Dagsavisen at formålet med Oslo Humorfest er å gi folk en sammenhengende opplevelse og å fremheve ulike former for humor. Med omtrent 50 ulike forestillinger i løpet av fem dager håper de å treffe Oslo-folket med humor for enhver.

– Vi har revy, impro, stand-up og kammerspill. Folk kan med trygghet komme og vite at det alltid er noe som skjer. Programmet er variert, og gir derfor en mulighet for å se ting man ikke har sett før. Kanskje viser det seg at noe av det du trodde du ikke likte, ender opp med å bli det morsomste du har sett, sier Dahlstrøm til Dagsavisen.

Han trekker frem SALT som en fin arena for en slik type festival, hvor man kan komme og dra litt som man vil, spise og drikke og kjøpe billetter til ulike forestillinger spontant. Han håper også at denne humorfestivalen kan fungere som et avbrekk for de som kjenner byrden av tunge nyheter den siste tiden.

– Dette skal først og fremst være gøy, og jeg tror folk har godt av å samles og omringe seg med humor.

– Og selv om det er humor, er det også scenekunst, og et fint alternativ for folk i hovedstaden nå som de største institusjonsteatrene har tatt sommerferie.

Sultne nykommere

Dahlstrøm og Thorkildsen har sett økt interesse for Oslo Humorfest nå som åpningen av festivalen begynner å nærme seg.

– Det er gøy å se at det er interesse for dette. Jeg tror folk trenger litt opplegg midt på sommeren, sier Dahlstrøm.

Oslo Humorfest er to ganger i året, på våren og sommeren, sist gang nå i mars. På fem scener spilles det forestillinger litt på tvers av hverandre, i tillegg til at noen av de som skal opptre gir en forsmak på forestillingen sin i form av en «pop-up-forestilling». Slike dukker opp rundt omkring på festivalen, sammen med DJ-er av ulike slag.

– Vi har også egne humor-DJ-er, som skal skape en kontinuitet i festivalen. Kanskje dukker en karakter du har sett i en forestilling, opp igjen dagen etter bak et DJ-brett.

Oslo Humorfest er opptatt av å ha bred variasjon blant komikerne, slik mange av de store musikkfestivalene også har stor variasjon av artister i sine programmer.

– Drar du på en musikkfestival kan du se store og veletablerte artister som trekker publikum, men også snuble over noen mindre kjente som viser seg å være like rå. Det er kjempegøy å invitere inn mindre etablerte grupper og komikere. De er sultne og ute etter å vise seg fram, sier Dahlstrøm.

