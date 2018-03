Kultur

– Med Viaplay ser vi at stadig flere norske serier vandrer til de øvrige nordiske landene. Ett av våre dramamål er å ha store serier som kan reise mellom landene, sier MTG TVs norske programdirektør Andreas Bakka Hjertø. Det siste året har MTG-gruppen trappet opp satsingen på nordisk TV-drama og er nå i ferd med å bli en stor aktør også i norsk dramaproduksjon.

MTG er moderselskapet for abonnementstjenesten Viaplay, gratistjenesten Viafree, lineær-kanalen TV3 samt flere nisjekanaler. Konsernet kan dermed fordele serieproduksjoner mellom kanalene og visningsplattformene i de nordiske landene.

Les også: - V hadde øvd på taperansiktene våre. Så blir du ropt opp og alt blir kanakas!

Gikk forbi

I 2017 økte Viaplay kundebasen med 21 prosent, på grunn av satsingen på nordisk TV-drama, melder selskapet. I januar gikk Viaplay for første gang forbi TV 2 Sumo i oppslutning og er landets tredje mest populære strømmetjeneste bak Netflix og HBO.

Framover lover MTG mer norsk drama på sine plattformer. Den nye storserien «Rekyl», et krimdrama fra Oslos underverden med blant andre Arne Berggren som manusforfatter, har førpremiere denne uka på filmbransje-arrangementet Blått Lerret. Serien vises på Viaplay, TV3 og Viafree fra 5. april.

– Vi har store forventninger til «Rekyl». Den er laget av produksjonsselskapet bak «Elven», som er solgt over hele verden, og det er stor internasjonal interesse også for «Rekyl», sier Hjertø. Han understreker at MTG TV også satser på andre typer serier enn dramathrillere. I vår kommer komiserien «Han heter ikke William» og «Henrik über alles» på TV3 og Viafree.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Rig 45»

Til sommeren kommer oljerigg-dramaet «Rig 45» på Viaplay, med Jakob Oftebro i hovedrollen.

– Oftebro er stor både i Norge og Danmark. «Rig 45» har skuespillere fra alle de nordiske landene. Nordisk drama har hatt veldig god effekt på Viaplays salgs- og seertall det siste året, konstaterer Børge Nielsen, salgs- og markedsdirektør for Viaplay Norge.

– Flere dramaserier gir økt bruk av tjenesten, og gjør at seerne blir værende. Våre egenproduksjoner Viaplay Originals har hittil hatt et visst svensk preg, som treffer godt både i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Det å legge mer norsk i de nordiske dramaproduksjonene får opp seertallene. Vi ser stadig mer interesse for norsk TV-drama i de øvrige nordiske landene, sier Nielsen.

I slutten av februar kom «Advokaten» på Viaplay, en stor svensk dramasatsing regissert av norske Geir Henning Hopland.

Les også: Da Hollywood gikk i svart

Svensk med Tjelta

Under innspilling nå er en annen svensk Viaplay-satsing med sentralt norsk bidrag: «Hidden – førstefødt» med Pia Tjelta i hovedrollen, en fantasyserie lagt til Stockholm.

Også under innspilling er MTGs største dramasatsing i år, norskproduserte «Wisting», med Sven Nordin og Carrie-Anne Moss. Det er en av de dyreste norske TV-seriene hittil, og er et samarbeidsprosjekt mellom TV3 Norge og Viaplay med den tyske statskanalen ARD som medprodusent.

– Fordelen med Viaplay som en felles nordisk plattform er at vi kan gjøre store fellessatsinger med TV3 i Norge og Viaplay i Norden, sier Hjertø.