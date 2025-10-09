Sårt om terroristens far og offerets mor

En attenårig gutt, Elias, tar seg inn på en videregående skole. Der skyter han fire elever. Tre av dem er nylig ankomne flyktninger som går i mottaksklassen for å lære norsk. Den fjerde er sekstenårige Ellie.

Ellie er datter av Maia. For tjue år siden ble Maia hele Norges yndling da hun deltok på realityserien «Robinsonekspedisjonen». Nå er hun en populær frokost-TV-vert. En kjendis. Hun har hele tida vært alene med Maia, som er resultatet av en tilfeldig ferieflørt.

Maia har greie foreldre og en søster. Men det er selvsagt ikke nok, nå som hun må være vitne til at Ellie blir tatt ut av kunstig koma og dør i en sykehusseng. Såret i magen kunne kanskje leges. Men kula som gikk gjennom hjernen ødela for mye til at hun kan reddes, sier legene. Ellie er død. Elias har drept henne.