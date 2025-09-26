Sanger med ubegrenset holdbarhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Robert Plant er fortsatt sangeren som sier nei til alle verdens mest lukrative gjenforeningstilbud med Led Zeppelin, og fortsetter akkurat som det passer ham selv. De senere årene har det handlet om å synge med Saving Grace, ei lokal gruppe han ble kjent med under et av sine mange opphold i traktene mellom England og Wales. De fylte Folketeateret i Oslo i vår, med en minneverdig konsert der det ble understreket at de er ei gruppe, ikke en gammel superstjerne med en hvilket som helst sammenrasket gjeng i ryggen.

Denne gruppa har omsider spilt inn et album. Plants første siden han kom sammen med Alison Krauss igjen for «Raise The Roof» i 2021. De har med flere av sangene vi fikk servert på konserten, men står klokelig over de få Led Zeppelin-innslagene som var med som pliktskyldige hilsener til gamle fans. Plant glir inn i ensemblet uten store fakter, og er vel heller ikke i stand til å strekke stemmen som i gamle dager. Det hadde uansett ikke tatt seg ut her. Men det er selvfølgelig han folk kommer for å høre på konsertene, og som skal selge denne plata.