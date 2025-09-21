Saint Etienne for siste gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Saint Etienne ga ut avskjedsalbumet «International» for to uker siden. De presiserer at de ikke er uvenner, ikke engang leie av hverandre, men at de ikke hadde lyst til å la gruppa fortsette inn i evigheten. En sånn begrunnelse som betyr at vi sannsynligvis kommer til å få høre dem igjen før eller siden, og gjerne for meg. Albumet viser igjen hvor gode Saint Etienne har vært å ha. Akkurat nå synes jeg albumet er et av årets beste, og før dere spør, nei, jeg har ikke hørt alle de andre. Men noen prioriterer man høyere enn andre.

Albumet begynner med den uimotståelige lykkepillen som heter «Glad», og så glade blir vi - selv om den også kommer med et strøk av vemod. Albumet fortsetter som en påminnelse om Saint Etiennes sans for å utnytte så mange av popmusikkens beste virkemidler som mulig. Det er ingen konkrete antydninger til at «The Go Betweens» er en hyllest til gruppa med samme navn, men jeg velger å tro det likevel. Her synger Cracknell samen med Nick Hayward fra 80-tallsgruppa Haircut 1000, enda en indikasjon på deres beundring for pur pop. «Two Lovers», som er skrevet sammen med Vince Clarke (Depeche Mode/Yazoo/Erasure), kunne toppet hitlistene i ukevis hvis de hadde kommet med den for 40 år siden.