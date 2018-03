Rybak vant Norge igjen

Alexander Rybak slo ut Rebecca i gullduellen lørdag, og vil representere Norge for andre gang i den internasjonale finalen med «That's how you write a song».

Rybak som ikke bare har kommet til finalen, men også vunnet den før, med låta «Fairytale» i 2009, er nå ved friskt mot foran finalen i Portugal 12.mai.

Rybak hadde konkurranse fra flere tidligere Mgp-deltakere og artister, som Stella Mwangi, Aleksander Walmann, Alejandro Fuentes, og Ida Maria. Rybak hadde selv siste låt ut i den norske finalen som bestod av ti låtbidrag.

Før lørdagens finale har Vidar Vallas bidrag, «Moren din» den mest strømmede låta på Spotify, med 1.051.221 avspillinger, mens Ida Marias låt lå på andre plass, med 308.360 avspillinger (per 9.mars). NRK kunne likevel melde at bettingselskapene anså Rebecca Thorsen med balladen «Who We Are», for å være den sikreste favoritten.

Deretter var det opp til publikum å stemme fram hvem som skulle møte hverandre i gullduellen.

Rebecca og Rybak ble stemt fram av publikum etter at utenlandske juryer hadde avgitt sine stemmer. Etter at de to finalistene hadde framført sine låter en andre gang, ble Rybak stemt fram som vinner.

Semifinalene holdes i Lisboa 8. og 10. mai, før finalen 12.mai.