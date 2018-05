Rybak kunne feire bursdagen – med å sove

Kultur

Rybak oppnådde en 15. plass i finalen lørdag, og han var tydelig skuffet da han møtte pressen etterpå.

Samtidig var det en viss lettelse å spore, og det å ha ferie blir åpenbart lettere nå som han ikke vant den internasjonale finalen.

– På en måte blir det litt lettere å bli frisk når man ikke har vunnet. Nå er det ingen som blir skuffet om jeg sover ut, kommenterte han.

– Jeg får mer tid med kjæresten min, Julie, med mamma og pappa og med venner, legger Rybak til.

Inspirasjonskilde

Han kobler også budskapet i låten, "That's How You Write a Song", mot det å ikke nødvendig gå helt til topps.

– Vi hadde i år en låt som handler om å oppmuntre og inspirere. Hvis man ikke holder hodet hevet når man ikke vinner, hvilken inspirasjonskilde er man da? spør Rybak retorisk.

Nå venter et sommerspel og en stor turné i Norge med Trondheimsolistene.

– Det er veldig deilig at jeg har mange norske prosjekter, for det var i Norge jeg vant, sier han.

Israel vant suverent

Neste års internasjonale finale skal gå i Israel, etter at Netta Barzilai vant med låten "Toy".

– Jeg hadde aldri trodd dette. Jeg trodde jeg var altfor avantgarde, sa en overrasket Netta etter seieren.

Hun takket publikum for å velge det som er litt annerledes og for å akseptere at folk er forskjellige. Under pressekonferansen understreket hun at det har vært viktig for henne å være seg selv.

Kypros, som i dagene før finalen gikk forbi Israel på spillselskapenes lister, ble nummer to. Israel fikk 529 poeng, mot de 436 poengene som Kypros' Eleni Foureira fikk etter å ha framført "Fuego".

I år deltok 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

