Røverkjøp fra Bordeaux
De to vinene fra Ch. Dudon er begge knallgode kjøp på polet, og perfekte til høstens lam
Vinene til Bordeaux-slottet Ch. Dudon er begge svært gode kjøp på polet
Foto: Tore Bruland
Vin
Den er på polets basisutvalg og er så godt som inne på alle
av landets polutsalg. Navnet er Ch. Dudon – et av de såkalte «petit château» –
som er mindre, ikke klassifiserte slott ofte fra områdene Bourg, Blaye og Entre-deux-Mers
i Bordeaux.
Felles for mange av disse vinene er at de er veldig gode kjøp med
tanke på høy kvalitet i forhold til prisen, og det gjelder så til de grader når
det gjelder Ch. Dudon 2019. Denne vinen er et røverkjøp. Vinen er laget av 75
prosent merlot der resten er en miks av cabernet franc og cabernet sauvignon.
Drikk til vilt biff og ikke minst til lam.