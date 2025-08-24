Røverkjøp fra Bordeaux

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Den er på polets basisutvalg og er så godt som inne på alle av landets polutsalg. Navnet er Ch. Dudon – et av de såkalte «petit château» – som er mindre, ikke klassifiserte slott ofte fra områdene Bourg, Blaye og Entre-deux-Mers i Bordeaux.

Felles for mange av disse vinene er at de er veldig gode kjøp med tanke på høy kvalitet i forhold til prisen, og det gjelder så til de grader når det gjelder Ch. Dudon 2019. Denne vinen er et røverkjøp. Vinen er laget av 75 prosent merlot der resten er en miks av cabernet franc og cabernet sauvignon. Drikk til vilt biff og ikke minst til lam.