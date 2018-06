Roseanne Barr skylder rasistisk tweet på sovemedisin

Kultur

Roseanne Barr skylder på sovemedisinen Ambien for hennes rasistiske tweets og sier til sine følgere: «Jeg er ikke en rasist, bare en idiot som gjorde en dårlig vits», skriver CNN.

Barr har opplyst at hun nå gir seg på Twitter, men enn så lenge er kontoen hennes operativ og Barr særs aktiv.

Populært

Hennes show Roseanne er USAs mest populære og hadde 25 millioner seere nå sist. Serien var tilbake på skjermen i vinter, etter å ha vært borte siden 1997.

Serien var dessuten særlig populær blant konservative amerikanere, nettopp fordi Barrs rollefigur uttrykte støtte til president Donald Trump.

Roseanne Barrs rasistiske Twitter-melding var om den svarte borgerrettsforkjemperen, juristen og forretningskvinnen Valerie Jarrett, som også var rådgiver for president Barack Obama, ble for mye for ABC-ledelsen, skriver NTB.

Beklaget

Barr omtalte i meldingen Jarrett som et produkt av Det muslimske brorskap og «Planet of the Apes», noe hun altså har beklaget i ettertid.

Men det var ikke nok for ABC og kritikerne som mener Barr sammenligner Jarrett med aper.

Selv hevder Barr at hun trodde Jarrett var jøde og perser og mener det er formildende.

i honestly thought she was Jewish and Persian-ignorant of me for sure, but...i did. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30. mai 2018

Tas av lufta

Sjefen for ABC Entertainment, Channing Dungey, tok Barr av lufta og gjør det klart at serien nå er historie.

– Kommentaren var avskyelig, motbydelig og ikke i tråd med våre verdier, og vi har derfor besluttet å kansellere serien, sier han.

Roseanne Barr skyldte nok en gang på Ambien da hun enda en gang beklaget på Twitter.

«Ikke for å unnskylde det jeg gjorde (tvitret) men jeg har gjort rare greier på Ambien - - knust egg på veggen 23 om natten etc.», skrev hun.

Alle hennes henvisninger til Ambien er nå fjernet fra Twitter, men hashtaggen Ambien trendet lenge.

