Kultur

I et eget forord skriver Røkke at han skulle ha brukt de fire millionene til forlag og forfatter på noe mer nyttig, melder VG.

«Vi i Aker vil derfor gi fire millioner til et godt formål – som en påminnelse og kontrast til denne saken,» heter det i selskapets forord.

Langeland ble i 2014 hyret inn for å skrive en jubileumsbok i forbindelse med Akers 175-årsjubileum. Dagens Næringsliv skrev i november at samarbeidet havarerte, etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke. Forhandlingene mellom Aker og Tiden Norsk Forlag endte resultatløst. I januar ble det kjent at forlaget gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje.

Nå svarer Røkke med å offentliggjøre manuset på selskapets nettside, for å komme forlaget i forkjøpet.

I forordet begrunner Røkke hvorfor han legger ut bokmanuset på Akers hjemmesider:

«Var det viktigere for forfatteren å bekrefte journalistenes mediebilde enn å lage en uavhengig fortelling om Aker? (...) Aker kjøpte og betalte for en tjeneste som til slutt viste seg ikke å holde mål. Vi sitter på opphavsretten og eiendomsretten til boken.»

Røkke referere blant annet til at forfatteren ville ha med mediefremstillingen av Kjell Inge Røkke som en playboy, og mener det ikke har noen relevans til Aker.

Som begrunnelse for at de publiserer boken i sin helhet, skriver de at forlagssjef Richard Aarø mener at manuset er et betydelig verk som må utgis.

– Vi tar forlagssjefen på ordet og overlater til leserne å ta standpunkt, står det i forordet, som er signert Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker:

– For det første skal de som er interessert slippe å betale for det. For det andre (...): Det står intet i manuset som vi ønsker å skjule.

NTB jobber med å innhente kommentar fra forlaget og forfatter Henrik Langeland.

NTB