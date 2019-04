Av Gitte Johannessen

Dermed trakk de det lengste strået – foran artistkolleger som Junipher Greene, Ottar «Big Hand» Johansen, Sissel Kyrkjebø, Casino Steel, Annbjørg Lien og Tommy Tee.

Langlisten ble plukket ut av en jury ledet av Jan Eggum, mens jobben med å sile ut tre nye medlemmer av Rockheim Hall of Fame falt på en jury bestående av 150 musikkbransjefolk – som stemte på sine favoritter.

Kalvik, Skorgan og TNT skal innlemmes offisielt i en høytidelig seremoni i september, ifølge populærmusikkmuseet.

Nachspielvertene klare

Skorgan var først inn, og sa at det var fabelaktig å komme inn i det gode selskap med formidlere som allerede er på plass i Rockheims æreshall.

– Hyggelig å være i det gode selskap. En stor flott presang, sa Finn Kalvik om innlemmelsen:

– Det eneste som mangler nå, er at jeg får satt meg ned og skrevet memoarene mine.

TNT-Ronni var høytidelig, og mente de to mednominerte representerte integritet og dyktighet. Selv bød han på «37 år med piggtrådmusikk», og mente det var ærefullt – selv om han funderte på om TNT «egentlig fortjener det».

Saken fortsetter under bildet.

Ronni Le Tekrø fra TNT framfører «Cathederal» til ære for Terje Rypdal da sistnevnte ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012. Nå skal Le Tekrø selv og bandet innlemmes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Bakgårdsrotter

– Bra å bli innlemmet i byen der det startet, sa Le Tekrø.

– Vi startet som bakgårdsrotter i rocken står her nå, sa Diesel Dahl, som medga han er i den alderen at han blir lettrørt – og frykter en Bjarne Brøndboe-effekt når TNT-gutta skal sitte i salen under innlemmelsesseremonien i september i Olavshallen og se andre artister hylle dem med å spille deres låter.

Konferansier Jon Niklas Rønning lurte på om TNT ville stå for nachspielet etter innlemmelsen, noe Le Tekrø lovet villig vekk.



Fakta om de tre artistene

Anita Skorgan

* Artist, komponist og keyboardist f. 1958 i Oslo.

* Vant en nordisk talentkonkurranse i TV-programmet "Hylands Hörna" i 1972, representerte Norge i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i 1977 og 1979, og vant Spellemannprisen i pop-klassen for albumet ”Ingen vei tilbake” i 1979.

* På 80-tallet inngikk hun et samarbeid med Jahn Teigen, der albumet ”Cheek To Cheek” solgte hele 120 000 eksemplarer.

* Har medvirket på en lang rekke plater, også som komponist for andre artister. Hun har lenge markert seg som en dyktig live-artist, og som en fornyer av julemusikken og kirkekonsertene.

Finn Kalvik

* Norsk vokalist, gitarist, komponist og tekstforfatter, f. 1947 på Fåvang, men oppvokst på Grorud i Oslo.

* Vakte først oppmerksomhet med 1969-visen ”Finne meg sjæl” , som uttrykte mye av tidsånden på slutten av 1960-tallet.

* Ble aktiv og anerkjent i visemiljøet,

* Har tonesatt dikt av Inger Hagerup og André Bjerke, og gjort oversettelser av utenlandske sanger - som for eksempel "En tur rundt i byen (1971; basert på Ralph McTells "Streets Of London") og "Ride ranke" (1975; Harry Chapins "Cats In The Cradle"), ifølge SNL.

* Hadde Benny Andersson fra ABBA som produsent på utgivelsene ”Kom ut kom fram” (1979) og ”Natt og dag” (1981), som til sammen solgte over 200.000 her hjemme.

* Finn Kalvik har også gitt ut visebøker, og har siden 2000 solgt mer enn 120.000 av sine nye utgivelser.

* Vant sammen med tekstforfatter Erik Fosnes Hansen Spellemann for «Neste stasjon Grorud» i 2010.

TNT

* Startet i Trondheim i 1982 av Dag Ingebrigtsen (vokal, gitar), Ronni Le Tekrø (gitar), Steinar Eikum (bass) og Morten «Diesel» Dahl (trommer).

* Satset på internasjonal, melodiøs hardrock.

* Vokalist fra 1984 var amerikanske Tony Harnell, siden har briten Tony Mills prøvd seg i årene 2006–2013. Harnell var tilbake frem til 2017, da Baol Bardot Bulsara tok mikrofonen.

* Bandets sammensetning anno 2019 er Bulsara, Le Tekrø, Dahl og bassist Ove Husemoen.

* Spellemannspris for Tell No Tales" i 1987, med singelen ”10, 000 Lovers (in One)” ombord - en låt som også skrev norsk platehistorie ved å gå inn på albumlisten i USA.

* 13 album på diskografien, nyeste er ”XIII” (2018) med Baol Bardot Bulsara som vokalist.

Kilde: Rockheim