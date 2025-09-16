Robert Redford er død

Redford døde i sitt hjem i Utah tirsdag morgen, skriver avisa. Den viser til en uttalelse fra sjef Cindi Berger i publisistfirmaet Rogers & Cowan PMK.

Han døde ifølge henne i søvne, men det oppgis ikke hva årsaken er.

Redford fikk sitt gjennombrudd sammen med Paul Newman i hippie-westernfilmen «Butch Cassidy and the Sundance Kid» i 1969. Han er også kjent som skuespiller i filmer som «Alle presidentens menn» og «The Sting». For sistnevnte ble han Oscar-nominert for beste hovedrolle.

Etter 20 år foran kamera gikk han over til å jobbe bak kamera som regissør. Han ble belønnet med Oscar for beste regi for «Ordinary People» i 1981, og han ble nominert til både beste film og beste regi for «Quiz Show» i 1995. Han ble også tildelt en Æres-Oscar i 2002.

I tillegg var han kjent som aktivist, og han grunnla i 1981 Sundance Institute, som skulle fremme uavhengig film. Tre år etterpå tok han over en filmfestival i Utah som med tiden ble til Sundance-festivalen – som i dag er en av verdens største.

Redford etterlater seg kona Sibylle Szaggars og to døtre. Han hadde fire barn med sin første kone Lola Van Wagenen som han ble skilt fra i 1985. Ett av barna døde bare to måneder gammel, mens sønnen James døde av kreft i 2020.