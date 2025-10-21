Roar Uthaug om å lage «Troll»-oppfølger: – En enkel avgjørelse at vi trengte to troll
Regissør Roar Uthaug og Netflix lar publikum få første glimt av oppfølgeren til storsuksessen «Troll» fra 2022.
Filmtraileren som ble lagt ut tirsdag, startet med at festglade gjester på afterski-institusjonen Stavkroa i Hemsedal får seg litt av en overraskelse til lyden av Freddy Kalas og «Pinne for landet».
Mens Megatroll – kallenavnet på den nye filmens troll – river av taket, tar partyfolket selfier før de legger på flukt. For trollet vil ifølge Ine Marie Wilmanns karakter Nora «ta hevn» og skaper store ødeleggelser rundt i Norge.
Ifølge Netflix-pressemeldingen er det faktisk to troll i den nye filmen. I traileren slåss de mot hverandre.
Filmskaperne hever nemlig innsatsen i oppfølgeren etter den store suksessen med første film, som fremdeles er fremdeles tidenes mest populære ikke-engelskspråklige film på Netflix.
– Vi kunne gjøre det større denne gangen, så det var en enkel avgjørelse at vi trengte to troll, sier Roar Uthaug ifølge Netflix-siden Tudum.
– Det er veldig spennende å kunne gi publikum en smakebit på hva de har i vente. Det har vært en fantastisk opplevelse å få gå enda dypere inn i norrøn mytologi og bygge videre på dette gigantiske eventyret. Et eventyr jeg tror vil begeistre gamle og nye fans, sier Uthaug.
– Vi gikk inn i «Troll 2» med nordisk mytologisk ydmykhet, sier Espen Horn, som produserer filmen sammen med Kristian Strand Sinkerud.
1. desember står premieren. Wilmann, Kim Falck og Mads Sjøgård Pettersen er tilbake i rollene fra første film, mens Sara Khorami er ny på skuespillerlisten.