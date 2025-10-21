Roar Uthaug om å lage «Troll»-oppfølger: – En enkel avgjørelse at vi trengte to troll

«Troll 2» slippes globalt 1. desember på Netflix. Her er slemme Megatroll. Netflix / Handout / NTB

Filmtraileren som ble lagt ut tirsdag, startet med at festglade gjester på afterski-institusjonen Stavkroa i Hemsedal får seg litt av en overraskelse til lyden av Freddy Kalas og «Pinne for landet».

Mens Megatroll – kallenavnet på den nye filmens troll – river av taket, tar partyfolket selfier før de legger på flukt. For trollet vil ifølge Ine Marie Wilmanns karakter Nora «ta hevn» og skaper store ødeleggelser rundt i Norge.

Ifølge Netflix-pressemeldingen er det faktisk to troll i den nye filmen. I traileren slåss de mot hverandre.

Filmskaperne hever nemlig innsatsen i oppfølgeren etter den store suksessen med første film, som fremdeles er fremdeles tidenes mest populære ikke-engelskspråklige film på Netflix.

– Vi kunne gjøre det større denne gangen, så det var en enkel avgjørelse at vi trengte to troll, sier Roar Uthaug ifølge Netflix-siden Tudum.

– Det er veldig spennende å kunne gi publikum en smakebit på hva de har i vente. Det har vært en fantastisk opplevelse å få gå enda dypere inn i norrøn mytologi og bygge videre på dette gigantiske eventyret. Et eventyr jeg tror vil begeistre gamle og nye fans, sier Uthaug.

– Vi gikk inn i «Troll 2» med nordisk mytologisk ydmykhet, sier Espen Horn, som produserer filmen sammen med Kristian Strand Sinkerud.

1. desember står premieren. Wilmann, Kim Falck og Mads Sjøgård Pettersen er tilbake i rollene fra første film, mens Sara Khorami er ny på skuespillerlisten.

Produsentene Espen Horn (t.v.) og Kristian Strand Sinkerud (t.h.) og regissør Roar Uthaug med skuespillerlaget fra «Troll» i 2022, der flere er med videre i «Troll 2». Terje Pedersen / NTB