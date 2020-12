Roald Dahls familie beklager forfatterens antisemittiske uttalelser

Beklagelsen refererer til antisemittiske uttalelser den verdenskjente forfatteren skal ha gjort under intervjuer i henholdsvis 1983 og 1990, melder BBC. Den fulle og hele beklagelsen er tilgjengelig på forfatterens hjemmeside. Beklagelsen ble funnet av The Sunday Times. I beklagelsen står det:

«Dahl-familien og Roald Dahl Story Company beklager dypt for den varige og forståelige smerten som følge av noen av Roald Dahls uttalelser. De fordomsfulle bemerkningene er uforståelige for oss og står i sterk kontrast til mannen vi kjente og verdiene i kjernen av Roald Dahls fortellinger, som har hatt positiv påvirkning å unge personer i flere generasjoner. Vi håper at, akkurat som han gjorde på sitt beste og sitt verste, Roald Dahl kan minne oss på det varige innvirkningen ord kan ha.»

I intervjuet fra 1983 i magasinet The New Statesman skal Dahl ha blant annet ha sagt at han tror det er «En egenskap in den jødiske karakter som fremprovoserer fiendtlighet, kanskje det er mangelen på generøsitet mot ikke-jøder.»

Syv år senere skal Dahl ha innrømmet å ha «blitt antisemitt» i et intervju med The Independent. Dahl, som døde i 1990, skal ha nektet å beklage for uttalelsene, skriver BBC.

Roald Dahl er kanskje mest kjent som barnebokforfatter. Noen av hans mest kjente verk er «Charlie og sjokoladefabrikken», «Matilda» og «Heksene». Flere av bøkene til Dahl har blitt filmatisert, senest «Heksene» som etter planen skal ha norsk premiere 25.desember 2020.

Dahl, som ble født i Wales, hadde norske foreldre. Som ung tilbrakte han han flere sommerferier i Norge, noe han beskriver i den selvbiografiske boken «Gutt» fra 1984.

Kritisk

En talsperson for den britiske organisasjonen «Campaign Against Antisemitism» er kritisk til at beklagelsen kommer så mange år etter uttalelsene falt.

«Beklagelsen burde ha kommet mye tidligere og blitt publisert mindre skjult, men det faktum at den har kommet etter så lang tid er et oppmuntrende tegn på at Dahls rasisme har blitt anerkjent selv av de som tjener penger på hans arbeid», skal talspersonen for organisasjonen ha uttalt, ifølge BBC.