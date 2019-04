«Ringeren i Notre-Dame» topper bestselgerlistene etter brann

Victor Hugos klassiker «Ringeren i Notre-Dame» føyk rett til topps på Amazons salgslister tirsdag etter at en storbrann raste i den legendariske kirken.

Disneys animerte filmversjon av historien om pukkelryggen Quasimodo og skjønnheten Esmeralda gikk rett inn på topp ti-lista for mest solgte familiefilmer.

Originalversjonen på fransk «Notre-Dame de Paris» ble raskt bestselger i hjemlandet, mens den engelske oversettelsen «The Hunchback of Notre-Dame» er bestselger på verdensbasis på lista for historisk fiksjonslitteratur.

Et avsnitt fra boka ble også sitert svært mye på nett døgnet etter brannen. Hugo beskrev for nesten 190 år siden hvordan alles øyne vendte seg mot Notre-Dame, de ser over rosevinduet, mellom klokketårnene der det oppstår en sterk flamme som blant annet spyr ut brennende regn og gnister.