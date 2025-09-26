Kneecap da de ankom retten i London fredag. Mo Chara er antatt å være til høyre på bildet. Joanna Chan / AP / NTB

Fredag avgjorde dommer Paul Goldspring at man ikke skal gå videre med saken, der Kneecap-medlemmet Liam Óg Ó hAnnaidh, med artistnavnet Mo Chara, var anklaget for terror etter å ha viftet med et Hizbollah-flagg på scenen i fjor.

Allerede ved forrige høring i august ble det diskusjon om påtalemyndigheten fremmet saken for sent – altså etter en seksmåneders frist.

– Tiltalen er ulovlig og ugyldig, og denne domstolen har ingen jurisdiksjon til å behandle saken, sa Goldspring fredag, ifølge Reuters – til jubel fra publikumsgalleriet.